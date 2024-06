Angelina Mango condivide rarissime immagini insieme al fidanzato Antonio, che è un suo collaboratore: guarda

La 23enne condivide su TikTok un video col ragazzo che le ha rubato il cuore

Non si vedono spesso insieme, ma stavolta fanno un regalo insperato ai moltissimi fan dell’artista. Angelina Mango condivide rarissime immagini insieme al fidanzato Antonio Cirigliano, 24 anni, uno solo più di lei. La 23enne condivide su TikTok un video in cui lei, tutta in giallo, canta in lip-sync "Gli ostacoli del cuore" di Elisa in una versione remixata, lui la osserva quasi immobile.

L’ex trionfatrice di Amici, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, sulla piattaforma è una vera star con 1 milione e 100mila follower e più di 18 milioni di ‘like’. La clip in pochissimo tempo raggiunge oltre un milione di visualizzazioni e i follower, impazziti di gioia, commentano.

"Antonio che asseconda la tua sconnessione e non scappa è una vera dimostrazione d'amore", scherza un utente. E ancora: ”Lui innamorato perso o semplicemente spaventato. Non saprei interpretare quello sguardo ahahah", "Voglio un ragazzo che mi guardi come Antonio guarda Angelina", "Che carino lui, come la guarda".

Angelina è cotta di Antonio, che è anche un suo collaboratore. Legati da circa due anni e mezzo, convivono a Milano, in zona Navigli, come aveva svelato lei stessa intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni lo scorso maggio. Cirigliano, originario di Potenza, è un musicista, suona la chitarra e spesso accompagna la Mango nei suoi concerti. E’ molto riservato: non ama apparire sui social.