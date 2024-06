''Paolo tiene più alla sua immagine che alla serenità della famiglia'': Micaela Ramazzotti sgancia un siluro sull’ex Virzì dopo la presunta rissa

L’attrice e regista 45enne ha rotto il silenzio dopo gli aventi del weekend

L’intervento pubblico dell’ex marito di qualche ora fa non sembra esserle piaciuto

Lo ha accusato di aver messo la propria immagine prima della serenità dei cari

Micaela Ramazzotti ha rotto il silenzio dopo la presunta rissa che sarebbe scoppiata lo scorso weekend in un ristorante di Roma con l’ex marito Paolo Virzì.

L’attrice e regista 45enne ha rilasciato un breve comunicato all’Ansa. Ha affermato che il cineasta 60enne ha “sempre tenuto più alla sua immagine pubblica che alla serenità della propria famiglia”.

Ha detto: “Non intendo entrare nel merito di vicende che, sono certa, verranno chiarite dalle Autorità giudiziarie a ciò preposte. Non resto sorpresa dall'affannoso tentativo di Paolo di voler preservare solo la propria immagine pubblica”.

“D'altra parte, ha sempre tenuto più a quella che alla serenità della propria famiglia e dei propri affetti o presunti tali”, ha aggiunto. Il riferimento è evidentemente all’intervento pubblico di Virzì delle scorse ore sulla vicenda.

Nei giorni scorsi Virzì avrebbe presentato una denuncia per lesioni e violenza privata dopo una presunta rissa con tanto di - sempre presunto - lancio di stoviglie e scambio di insulti reciproci. I fatti sarebbero avvenuti la scorsa domenica sera in un ristorante in piazza Albania, nell’esclusiva zona dell'Aventino, dove la Ramazzotti sarebbe arrivata con il nuovo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto.

Su questo accadimento Virzì aveva fatto sapere tramite i suoi legali: “Riguardo alle incresciose notizie uscite sulla stampa non desidero rilasciare alcuna dichiarazione, e invoco il diritto alla riservatezza per tutta la mia famiglia. Non ho mai parlato nella mia vita professionale di fatti privati e non voglio cominciare adesso”.

“Desidero solo, in questo doloroso frangente, ribadire che Micaela Ramazzotti è stata per me una donna importantissima, la madre di due miei figli e un’attrice di straordinario talento, protagonista di film da me molto amati”, aveva aggiunto.

L’ex coppia si era sposata nel 2009 a Livorno. Ha avuto i figli Jacopo, nato nel 2010, e Anna, nel 2013.