E' nata la figlia del cantante Ermal Meta, il nome scelto per lei è molto particolare: ecco come si chiama la piccola

“La mia mano non è mai stata così grande, e nemmeno il cuore”, scrive emozionato sul social. Le parole accompagnano la foto mano della piccola accolta da quelle di entrambi i genitori. Ermal Meta è pazzo di gioia: è nata la figlia del cantante albanese naturalizzato italiano. La compagna Chiara Sturdà l’ha data alla luce ieri, mercoledì 19 giugno. Il nome scelto per la bambina è molto particolare: si chiama Fortuna.

L’artista aveva svelato il nome della figlia due mesi fa, quando rivelò che la 33enne (compirà 34 anni a ottobre prossimo), commentatrice sportiva su Sportitalia, a cui è legato dal 2020, era incinta. Nel postare sul suo profilo una foto di un giacchetto per neonati, aveva scritto: "Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l'estate. La tua mamma e il tuo papà”.

Per Ermal e la donna, che è anche agente sportiva e marketing manager per una società che si occupa di consulenza per atleti, è un momento davvero unico. Sulla loro storia lui aveva precisato: ”Non condivido il privato e a Chiara non importa apparire, si vergogna. Viviamo insieme a Milano, ma sono figlio di divorziati, non sogno il matrimonio”. A lei ha anche dedicato l’album Buona Fortuna, in cui compare proprio il nome della bimba.