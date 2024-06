Cristian Totti condivide immagini con la fidanzata Melissa Monti: nei commenti tanti sottolineano la somiglianza con mamma Ilary Blasi

I due si mostrano su TikTok innamorati in auto: i follower commentano

Si amano da circa un anno e sono praticamente inseparabili, nonostante lui nell’ultimo periodo abbia giocato in Spagna, al Rayo Vallecano, squadra di Madrid. Cristian Totti condivide immagini con la fidanzata Melissa Monti sul social. Anche lei fa lo stesso e così arriva un video su TikTok in cui sono insieme in auto. I follower commentano numerosissimi. In tanti sottolineano la somiglianza della 19enne con la mamma del ragazzo 18enne, Ilary Blasi.

Il brevissimo filmato in pochissimo tempo raggiunge più di 200mila visualizzazioni: la coppia infiamma gli utenti. Nella clip Cristian e Melissa sorridono all’obiettivo dello smartphone, si abbracciano. In sottofondo c’è una canzone romantica.

Moltissimi rimangono colpiti dalla bellezza della Monti. Poi c’è chi fa notare: ”Praticamente Ilary”. E ancora: "Somiglia alla suocera", "Lei sembra Ilary", “E' uguale all'ex moglie del grande Capitano". Altri ci vedono, invece, una grande somiglianza con una famosissima attrice italiana: "Ornella Muti da ragazza, questo è il mio pensiero”.

Melissa ha conquistato il cuore di Totti Junior completamente. lei è un’imprenditrice, ha una linea di abbigliamento che vende online e che spesso proprio Ilary pubblicizza snelle sue storie, aiutandola così nel business. E’ anche una giovane attrice. Ha recitato nelle fiction "Il Tredicesimo Apostolo", "Mi chiamo Maya" e nelle due stagioni di "Solo per amore". Per lei un ruolo nel film premio Oscar, "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino. Spesso è stata chiamata a prestare il suo volto per alcune pubblicità cartacee e tv.