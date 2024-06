Francesco Chiofalo per la prima volta in tv dopo aver cambiato il colore degli occhi: a Mattino 4 ammette di non sapere cosa potrà succedere

Il romano spiega anche il motivo del suo ricovero d’urgenza dei giorni scorsi

Finalmente lo svela in diretta davanti le telecamere. Francesco Chiofalo, per la prima volta in tv dopo aver cambiato il colore degli occhi, parla del ricovero d’urgenza in ospedale nei giorni scorsi. A Mattino 4, su Rete 4, ammette di non sapere cosa potrà accadere in futuro. La cheratopigmentazione può portare a delle conseguenze anche gravi in alcuni casi.

“Nella clip ero al pronto soccorso. Il mio ricovero è avvenuto per un attacco epilettico perché in passato ho avuto un intervento per rimuovere un tumore e si è creata una camera d’aria e poi ho scoperto di soffrire di epilessia”, dice il romano 35enne.

“Nell’attacco epilettico uno ribalta gli occhi e per questo non vedevo bene. Ho ribaltato gli occhi e ho avuto dei momenti di buio. La cecità momentanea è dovuta anche all’intervento agli occhi, mi è stato detto”, spiega Lenticchio.

Poi si difende in merito all’intervento e chiarisce: “Io non ho incentivato nessun follower a fare questa operazione. Infatti non ho fatto pubblicità alla clinica o al dottore. Anzi, voglio dire che è un intervento serio, comunque vi mettete le mani negli occhi, è una roba nuova, che non si può sapere da qui al futuro cosa può succedere. Non fate questi interventi con leggerezza. Io ho preso in conto i rischi e ho agito per me, ma non voglio essere un esempio per nessuno”.

Francesco infine confida: “Io già volevo operarmi anni fa, in Egitto diedi un anticipo di 5mila euro e poi li persi perché cambiai idea. All’epoca l’Unione Europea lo vietava e lo considerava pericolosissimo e questo mi spaventò. Adesso l’ho fatto perché le nostre istituzioni hanno sbloccato l’operazione e l’ho effettuato qui da noi nel nostro Paese. Però vi chiedo di non giudicare le persone dal loro aspetto”.