Il danzatore 40enne sottolinea: “Sono stato sempre argomento solo del mio privato”

“Sono arrivato con i miei limiti a non sopportare più certe provocazioni e a sottovalutare la situazione”

Angelo Madonia, allontanato dal dancing show più famoso d’Italia (è la prima volta che accade nel corso del programma), dice la sua. Dopo un post pubblicato sul social, concede la sua prima intervista dopo l’addio al talent. “E’ stata una doccia fredda, fuori da Ballando per il mio essere sanguigno”, sottolinea il 40enne al Corriere della Sera.

''E' stata una doccia fredda, fuori da Ballando per il mio essere sanguigno'': Angelo Madonia, prima intervista dopo addio al talent

Il siciliano è dispiaciuto di non aver protetto abbastanza la sua compagna in pista, Federica Pellegrini. Non credeva che lo scontro con Selvaggia Lucarelli avrebbe portato a questa decisione: “E’ stata una doccia fredda, un'iniziativa presa dalla Rai e la produzione Ballandi”. La sua colpa? “Non sono stato bravo a gestire certe cose. Io sono un professionista della danza, non sono bravo nella comunicazione. Non è stato considerato il lavoro che ho fatto. Sono stato sempre argomento solo del mio privato, anche se in modo scherzoso. Essendo sensibile e attento a non voler mischiare gli ambiti, cercavo di tenere lontane le frecciate sulla mia vita privata e sono passato per rosicone”.

Non ce l’ha con la Lucarelli, anzi, Angelo pensa che lei sia il ‘sale’ della trasmissione. “Umanamente sono cascato nelle ‘trappole’ e ho creato imbarazzo a Federica”, chiarisce, smentendo di aver avuto problemi con lei. E aggiunge: “Sono arrivato con i miei limiti a non sopportare più certe provocazioni e a sottovalutare la situazione. Che devo fare? Lo riconosco e basta. Accetto la decisione. Non so se è un provvedimento giusto per mia condotta, ma lo accetto da persona responsabile. Sicuramente mi dispiace. Ma è giusto che chi deve proteggere il programma lo faccia come ritiene più opportuno”.

Il danzatore 40enne è rammaricato di non aver protetto abbastanza la sua compagna in pista Federica Pellegrini

Madonia non credeva che il rapporto sentimentale con Sonia Bruganelli sarebbe stato al centro delle discussioni: “Pensavo ci sarebbe stato più rispetto per la sfera familiare”. Quando gli si domanda se con la produttrice parlasse di come gestire la situazione, rivela: “Ci diamo sì consigli a vicenda, ma in realtà non pensavamo a come comunicare le cose, non pianificavamo quello che dovevamo dire. Eravamo lì e ripeto io l’ho gestita male”.

Sabato a pesare su di lui pure l’eliminazione di Sonia: “Mi dispiaceva tanto, anche se ho visto sulla sua faccia la stanchezza di chi vuole solo riposarsi. Lei se lo aspettava. Io quella sera ho voluto solo ribadire che io e Federica avevamo ballato bene e che la vita privata non c’entrava nulla”.

Il ballerino non crede che se la Bruganelli non fosse stata nel cast sarebbe stato diverso: “Se uno sta vivendo un periodo di innamoramento e anche di difficoltà, non importa se la persona che ami sia presente vicino a te. E’ comunque nei tuoi pensieri. La responsabilità è solo mia. Non tutte le ciambelle vengono col buco. Mi sono fermato alla nona puntata per il mio essere sanguigno. Ho detto quello che sentivo”. Sulla relazione con la 50enne confida: “E’ un periodo complesso e pieno di mille cose nuove. Abbiamo occhi diversi e tante cose di cui parlare”. E’ cosciente che la sua storia professionale con Ballando si è conclusa, ma continuerà a seguire il dancing show, almeno fino alla finale 2024.