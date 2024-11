Chiara Ferragni si mette in posa col nuovo fidanzato Tronchetti Provera per il paparazzo: l'amore adesso è davvero ufficiale, guarda

La fashion blogger 37enne e l’imprenditore 41enne felici e spensierati a Roma

Un weekend nella Capitale con gli amici: seguiti a vista, non si fanno problemi e si lasciano andare all’intimità

Il peggio sembrerebbe alle spalle. Chiara Ferragni sorride accanto a Giovanni Tronchetti Provera. Si mette in posa col nuovo fidanzato per il paparazzo. L’amore tra la 37enne e il 41enne adesso è davvero ufficiale. I due si sono regalati un prezioso weekend a Roma, dove hanno raggiunto alcuni amici. Seguiti a vista dai fotografi, non si sono negati, anzi. Si sono lasciati andare, regalandosi un’intimità a favore di obiettivo.

Tutto è accaduto venerdì scorso. Chiara e Giovanni sono atterrati nella Capitale e subito dopo hanno preso un aperitivo a Salotto 42. Per la fashion blogger e il facoltoso manager, a seguire, una cena alla trattoria Al Moro, in pieno centro, a due passi dalla Fontana di Trevi.

Il sabato mattina la coppia l’ha prima dedicato a una lunga passeggiata, dai Fori Imperiali a Campo dei Fiori, poi a un pranzo. La Ferragni e Tronchetti Provera stavolta sono andati a mangiare nel famoso Hotel De Russie. Hanno fatto pure tappa in una delle gioiellerie più celebri, Bedetti. A cena si sono accomodati ai tavoli di Settimio all’Arancio.

Non è ancora finita: Chiara e Giovanni alle 2 di notte si sono concessi una capatina al mitico Jackie’O per danzare, sono tornati in albergo dopo le 3. Domenica colazione da Babingtons, in Piazza di Spagna, accerchiati da intimi che passavano a salutarli prima del rientro a Milano. E’ appena cominciata la seconda vita dell’imprenditrice digitale, quella in cui, parrebbe, il suo “pensati libera” mostrato a Sanremo prende forma.