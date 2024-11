''Faccio un passo indietro per rispetto a Federica Pellegrini, momento difficile'': Angelo Madonia rompe il silenzio dopo l’uscita da 'Ballando'

L’insegnante del talent show da ieri è ufficialmente fuori dal programma di Rai1

Nella serata di martedì 26 novembre ha ufficialmente rotto il silenzio via social

Ha detto di aver fatto un passo indietro per la sua partner nello show, ma è un momento difficile

La sua compagna nella vita è Sonia Bruganelli, eliminata dalla trasmissione sabato scorso

Angelo Madonia nella serata di martedì ha rotto il silenzio sulla sua uscita da ‘Ballando con le Stelle’.

Da ieri, lunedì 25 novembre, si sa infatti che la Rai ha deciso di interrompere la collaborazione all’interno dello show del sabato sera. Al suo posto arriverà Samuel Peron.

In un post social il 40enne siciliana ha spiegato di aver fatto un passo indietro per evitare ulteriori problemi alla sua partner di ballo Federica Pellegrini.

Angelo Madonia, 40 anni, ha rotto il silenzio dopo che è stato annunciato non sarà più lui l'insegnante e partner di Federica Pellegrini, 36, a 'Ballando con le Stelle'

Ha però spiegato che è stata “toccata la sua sfera personale”. Il riferimento sembra essere alla compagna Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, eliminata durante la puntata di sabato scorso.

Su Instagram ha scritto: “Quando ho scelto di dedicare la mia vita al ballo, l’ho fatto con amore e rispetto per questa disciplina meravigliosa. Oggi, però, mi trovo davanti a una situazione che va oltre la danza, toccando la sfera personale e mettendo in difficoltà non solo me, ma anche chi mi è accanto”.



“È per questo che, con grande rispetto verso la mia partner Federica Pellegrini e verso il programma che mi ha dato così tanto, accetto di fare un passo indietro. Federica sta portando avanti un percorso straordinario, e il mio desiderio è che possa continuare a brillare senza tensioni o distrazioni”, ha aggiunto.

Nella vita privata Madonia è legato a Sonia Bruganelli da diversi mesi

“Non sono un uomo di comunicazione, ma un professionista del ballo. Per questo, alcune dinamiche che esulano dalla mia sfera professionale mi hanno colto impreparato. Riconosco i miei limiti e, anche se non è stato facile, accetto questa scelta, suggerita e da me accolta, con la consapevolezza di aver dato sempre il massimo sul palco”, ha continuato.



“Ringrazio i colleghi della danza che, in privato, mi stanno dimostrando vicinanza e comprensione in questo momento difficile. Questo gesto per me è un atto di rispetto verso Federica, verso la mia categoria e verso il programma stesso”, ha sottolineato.



“Grazie a tutti quelli che continueranno a sostenere non solo me, ma soprattutto la bellezza della danza”, ha concluso.

Durante la diretta di sabato scorso Madonia ha avuto uno scontro verbale con Selvaggia Lucarelli. Lunedì la Rai ha poi fatto sapere: "La produzione di Ballando con le Stelle, di concerto con RAI e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso".