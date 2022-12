Anna Pettinelli commenta la nuova relazione, con tanto di gravidanza, dell'ex Stefano Macchi: ''Indelicato''

Il doppiatore 47enne sta per avere un figlio da Elisa D’Ospina: lo ha annunciato a novembre

La speaker radiofonica 65enne sottolinea: “Ora sono single e non cerco nessuno”

Anna Pettinelli racconta il suo 2022 pieno di cambiamenti a Gente. A settembre ha lasciato Amici, ma senza alcun problema. “Arisa è tornata e Maria De Filippi ha ritenuto opportuno fare questo cambio. Ma sono in ottimi rapporti con Maria, non è detto che in futuro non torni nel talent", spiega. La speaker radiofonica parla anche dell’addio con Stefano Macchi, commenta la nuova relazione, con tanto di gravidanza, dell’ex, 47enne doppiatore, a cui è stata legata per 8 anni. “E’ stato indelicato”, sottolinea.

Macchi aspetta un figlio da Elisa D’Ospina, con cui era uscito allo scoperto solo lo scorso agosto, a pochi mesi dalla rottura con la 65enne. A novembre la coppia ha annunciato la cicogna in arrivo. “Ad aprile ero stata io a chiudere la storia, ma ci siamo detti addio serenamente. Gli ho anche regalato alcune cose per la sua nuova casa. Poco dopo, però, ho dovuto apprendere dai social che si era messo con D’Ospina (famosa modella curvy, ndr) e che ora aspettano un figlio”, precisa la Pettinelli.

Anna subito dopo aggiunge: “Sono contenta per lui e penso che sia felice, altrimenti sarebbe un pazzo. Per quanto riguarda me sono serena, con lui era finita da tempo. Credo che

però dovrebbe esistere un galateo per chi si separa: è indelicato sbandierare su Instagram un nuovo amore quando un altro è appena finito”.