Palmira è scomparsa il 29 settembre 2022: aveva solo 67 anni

La cantante 36enne di Sora ha un terribile vuoto: l’aiuta la psicoterapia, ma...

Anna Tatangelo parla della madre morta lo scorso anno. La perdita della donna l’ha spezzata. Palmira Vinci è scomparsa il 29 settembre 2022, dopo aver combattuto a lungo contro una terribile malattia: aveva solo 67 anni. La cantante 36enne devastata, ha provato ad andare avanti: ora è più serena. Ma ammette: “Non si guarisce mai”. La pensa costantemente.

''La penso tutte le notti, non si guarisce mai'': Anna Tatangelo parla della madre morta lo scorso anno

Anna, tornata a sorridere grazie al nuovo fidanzato Mattia Narducci, famoso modello di 10 anni più giovane, sul social risponde alle domande dei fan. Uno le chiede: “Hai chiesto aiuto per elaborare il lutto di tua madre?”. L’artista nata a Sora replica e confida così la sua sofferenza, che, anche se i mesi passano, rimane.

“Sì… Diciamo che andare dallo psicoterapeuta aiuta. Io lo faccio da anni - sottolinea la Tatangelo - Sento la sua mancanza ogni giorno e non c’è notte in cui il mio ultimo pensiero non sia rivolto a lei”.

Anna, madre di Andrea, 13 anni, avuto dall’ex Gigi D’Alessio, sente accanto a sé la mamma, ne ricorda le parole. “So però che c’è sempre. Quando sono insicura, quando qualcosa mi spaventa o quando con un figlio adolescente ho le mie paturnie, la sento con me e c’è sempre una vocina che mi aiuta a sentire il suo consiglio. Si fa sentire, non so come…e questo mi basta. Anche se da quel dolore non si guarisce mai”, svela.