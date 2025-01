La 61enne sarà alla prima serata del festival con Gerry Scotti, Carlo Conti le ha fatto una vera sorpresa

L’operazione in cui le hanno rimosso ovaie e tube le ha cambiato la vita

Carlo Conti le ha fatto una vera sorpresa. Lei era ignara di tutto, nonostante l’amicizia che li lega. Antonella Clerici sarà alla prima serata del festival con Gerry Scotti, il conduttore e direttore artistico della kermesse l’ha fortemente voluta al suo fianco. La 61enne è entusiasta. A Gente parla dell’intervento d’urgenza a cui si è sottoposta in estate. “Ho vissuto la malattia come un segnale”, svela. Spiega anche come si vestirà per Sanremo 2025.

''Ho vissuto la malattia come un segnale'': Antonella Clerici parla dell'intervento d'urgenza e spiega come si vestirà a Sanremo 2025

“Mi hanno tolto le ovaie e le tube per una cisti borderline che avrebbe potuto degenerare e diventare brutta. Ho scoperto la malattia grazie a un controllo di prevenzione. E l’ho vissuta come un segnale, uno dei tanti che la vita mi ha mandato e che mi hanno cambiato la vita, come per esempio la morte di Fabrizio (Frizzi, ndr) e il Covid. Eventi così ti impongono di fermarti, di decelerare, di pensare. E io, anche grazie a queste prove, credo di essere migliorata nel modo in cui prendo le cose, nel dare valore a ogni singolo istante della quotidianità”, spiega la famosa presentatrice.

La Clerici precisa ancora: “Vivo tutto con molta serenità. Prendo il lavoro seriamente, resto una secchiona e una sgobbona, ma sono più leggera. La vita mi ha dato molto più di quanto mi sarei aspettata, mi sono misurata con programmi di tutti i generi: sportivi, di infotainment, di cucina, intesa come show, di musica, di sentimenti. Mi sono sempre impegnata al massimo, entro in casa degli italiani per tenere loro compagnia e il pubblico lo sente, restituendomi affetto. Non ho più ansia da prestazione, voglio fare bene, ma senza dover dimostrare chissà che. E se tutto dovesse finire oggi, nessuno potrà mai togliermi chi sono e che cosa ho fatto finora. Ed è tanto. Pensi che nel 2026 festeggerò 40 anni di carriera. Sarà un anno di grandi celebrazioni per me”.

La 61enne sarà alla prima serata del festival con Gerry Scotti, Carlo Conti le ha fatto una vera sorpresa. L’operazione in cui le hanno rimosso ovaie e tube le h

Nel 2026 Antonella, mamma di Maelle, 16 anni il prossimo 21 febbraio, festeggerà anche i 10 anni d’amore col compagno Vittorio Garrone e l’imprenditore compirà 60 anni. Ci sarà una festa a inizio estate per tutto questo, ma non le nozze: non ne sentono il bisogno.

In passato a Sanremo ha sempre colpito coi suoi look. In questa edizione punta sull’eleganza pura. La Clerici rivela: “Ora punto su forme più sobrie, modelli da gran sera, e voglio brillare, essere scintillante. Farò due cambi di look, saranno entrambi abiti lunghi, che stanno realizzando su misura per me, ma non fatemi svelare di più…”.

Se si guarda allo specchio, Antonella è soddisfatta: “Vedo una donna realizzata, serena, appagata. Certo, anche se mi sto mantenendo in forma allenandomi quattro volte alla settimana, tra palestra, tapis roulant, pesi e buona alimentazione, il corpo non è più quello dei 40 anni, ma oggi vedo nei miei occhi la stessa luce di allora. E poi Vittorio mi considera sempre bellissima, quindi cosa posso desiderare di più?”.