Antonella Clerici festeggia i 59anni con una grande cena: ecco chi c'era

Al compleanno la conduttrice posa felice insieme alle persone più care

Festa alla Locanda del Daino, storica casa di caccia dei Garrone, in provincia di Alessandria

Antonella Clerici, dopo il calore ricevuto in diretta tv, a E’ sempre mezzogiorno, nel giorno del suo compleanno, il 7 dicembre, festeggia i 59 anni con una cena succulenta organizzata a La Locanda del Daino, storica casa di caccia dei Garrone, a Grondona, in provincia di Alessandria. Accanto a lei ci sono le persone più care, le sue amiche più intime. Non può mancare la sua grande famiglia allargata.

Antonella Clerici festeggia i 59anni con una grande cena: con lei il compagno 56enne Vittorio Garrone

La presentatrice sorride felice, circondata dall’amore di Vittorio Garrone, della sua Maelle, 13 anni, avuta dall’ex Eddy Martens, e dei figli che l’imprenditore e manager 56enne ha avuto da una donna quando viveva in Sudamerica, Luca, Agnese e Beatrice.

La conduttrice accanto alla figlia Maelle, 13 anni

E’ Maelle a portare la torta alla mamma, entusiasta di condividere nelle sue IG Stories una foto insieme alla ragazzina ormai adolescente. La Clerici posa anche con il compagno, che le ha regalato un immenso mazzo di rose bianche.

La presentatrice si mette in posa con la sua grande famiglia allargata insieme ai figli di Garrone, Luca, Agnese e Beatrice, che vivono con lei

Antonella è raggiante alla sua festa. Durante il primo lockdown dovuto all’emergenza Covid nella ‘casa nel bosco’ dove si è trasferita ad Arquata Scrivia, in Piemonte, aveva raccontato: “Con noi vivono Maelle e i figli di Vittorio, Luca, Agnese e Beatrice, e adesso c’è anche il fidanzato di quest’ultima. Siamo un gruppo in cui uno fa bene all’altro. Tra tornei di burraco, partite a Monopoli e passeggiate all’aria aperta il tempo passa senza far pesare l’isolamento. Io adoro la mia grande famiglia”.

Antonella è raggiante e commossa alla sua festa di compleanno

Anche a Confidenze la Clerici aveva rivelato a proposito del rapporto della figlia con Vittorio e i suoi ragazzi: “Lui è un punto di riferimento importante per lei. Quando ci siamo conosciuti aveva solo sette anni e anche se ha il suo papà si vogliono molto bene. E lei chiama i figli di Vittorio ‘i miei fratelli’. Bellissimo”. E ancora: “In questo periodo i due figli di Vittorio vivono con noi: Luca ha 18 anni e segue le lezioni a distanza, mentre Beatrice, che ne ha 25, prepara gli esami universitari. In più c’è il suo fidanzato, mentre la sorella Agnese è a Parigi. Insomma, siamo una bella famigliona”.