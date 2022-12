La 21enne è incinta di 4 mesi: partorirà a maggio

Sophie Codegoni è felice per l’arrivo della cicogna, innamorata di Alessandro Basciano, incinta di 4 mesi, il prossimo maggio partorirà una bambina che si chiamerà Celine Nicole. A Chi l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffina vip però confessa: “E’ stata una gravidanza inaspettata”.

Sophie Codegoni e Alex Basciano non cercavano un figlio ora: ''Gravidanza inaspettata''

Lei e il 33enne non stavano ‘cercando’ di avere un bebè. Sophie però subito chiarisce: “Se da una parte è una gravidanza inaspettata, dall’altra il tempismo è perfetto, abbiamo la nostra casa, siamo più tranquilli a livello lavorativo, è arrivata…”. E racconta: “Che poi io ci ho messo una vita e mezza a realizzare il tutto: non credevo per niente al test. Sono andata a comprarne subito un altro, dicendo: ‘Quello di prima era difettoso’. L’ho rifatto e ho detto: ‘Mi sa che è rotto pure questo. Ma sono tutti difettati?’”.

“Io ho sempre detto che sarei diventata mamma a vent’anni, ma non intendevo proprio a vent’anni - chiarisce ancora Sophie - Però, ho anche letto dei commenti... Dicono che sono troppo giovane e che sia- mo insieme da troppo poco tempo (quasi un anno). Ma io credo che non ci sia un’età o un tempo giusto, non puoi sapere quello che ti riserva il futuro. Noi sappiamo che ci amiamo alla follia, che vogliamo stare insieme per sempre e che ci è capitata la cosa più bella del mondo. Sono giovane è vero, ci può essere un po’ di paura, ma io sono contenta che mia figlia…”.

La Codegoni rivela: “I primi tre mesi? Non ho avuto nausee, ma sono stata una matta con il botto, sono stata insopportabile, nervosa, permalosa, gelosa. E Ale è stato un angelo”. E sulla gelosia spiega: “Gelosa perché... Vede, io mi voglio godere questa gravidanza nella maniera più serena possibile, però, non è facile per me vedere il mio corpo cambiare, ci sono stati dei momenti in cui mi sono sentita parecchio insicura. C’è una pressione intorno su come devi essere (perfetta, in pratica) che è insopportabile, già non è un momento semplice, eddai, lasciamoci un po’ in pace. Alla fine, però, mi sono detta: ‘Se ci metto 10 giorni in più a tornare nei miei jeans o se avrò per un po’ due chili in più, non ne farò una tragedia’”.