Antonella Clerici, ''fuga d'amore'' all'estero tra mercatini di Natale col suo Vittorio per il compleanno: ecco dov'è andata

Prima ha celebrato 61 anni in tv, poi subito via per un weekend in coppia con Garrone

I due vivono una relazione appagante e speciale da ben nove anni, ma senza le nozze

Antonella Clerici prima ha festeggiato in tv, a E’ sempre Mezzogiorno, anche se non se lo aspettava, ma il suo team le ha fatto la sorpresa. Il 6 dicembre ha spento le candeline per i 61 anni in diretta. Poi è subito partita. Per la conduttrice una vera e propria “fuga d’amore” per il compleanno all’estero, tra i mercatini di Natale col suo Vittorio Garrone. Dov’è andata lo svela sul social, postando tante foto della mini vacanza: lei e l’imprenditore 58enne hanno scelto l’Alsazia.

La Clerici nel suo post si fa vedere col compagno con cui convive nella Casa nel Bosco ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, con la sua Maelle, 15 anni, e i figli di lui, Luca, Agnese e Beatrice. I due vivono una relazione intensa e appagante, ma senza nozze al momento, da ben nove anni. Hanno i volti raggianti, lei scrive: “La nostra fuga per il mio compleanno tra i mercatini di Natale in Alsazia”. Tagga Vittorio e i due luoghi dove hanno fatto tappa.

La 61enne e il 58enne hanno scelto l'Alsazia

La ‘regina’ della Rai adora la Francia, piena di posti del cuore. Stavolta ha scelto di visitare Kaysersberg, un comune di 2773 abitanti situato nel dipartimento dell'Alto Reno nella regione del Grand Est, e il vicino Riquewihr, 1273 abitanti.

Anche lì, dopo averlo fatto in tv, spegne la candelina

Antonella e Vittorio hanno assaporato l’atmosfera magica delle festività ormai alle porte. Di Garrone ha detto: “Dopo i 50 anni uno pensa di tirare i remi in barca, ma quando non ti focalizzi su un’idea arrivano le cose belle. Io e Vittorio siamo una cosa sola. E’ un amore grande il nostro”. Nessun matrimonio, però: la Clerici è convinta che non le porti bene, dato com’è andata in passato.