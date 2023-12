A E’ sempre Mezzogiorno la 73enne arriva con un mazzo di rose rosse: abbraccio tra le due

La padrona di casa riceve gli auguri di Amadeus, Carlo Conti, Fiorello, Marco Mengoni e…

Non se lo aspetta, ma tutto accade in diretta tv. Mara Venier irrompe nel programma di Antonella Clerici che oggi, 6 dicembre, compie 60 anni. Festa a sorpresa per la conduttrice e tanta commozione. L’intera puntata di E’ sempre Mezzogiorno è tutta dedicata a lei. La padrona di casa riceve gli auguri di Amadeus, Carlo Conti, Fiorello, Marco Mengoni, la collega Mediaset Barbara Palombelli, Alberto Matano, Alessia Marcuzzi e tutto lo studio. Gli occhi della presentatrice diventano lucidi, la commozione è tanta.

Mara Venier irrompe in diretta nel programma di Antonella Clerici: festa a sorpresa per i 60 anni e tanta commozione

“Oggi è mercoledì 6 dicembre, della puntata 60. Il numero 6 ricorre il giorno del mio compleanno. Io non so niente, vedo che lo studio è vuoto, ma non so assolutamente nulla. So solo le ricette che vedremo in puntata e chi verrà a cucinarla”, esordisce la Clerici in apertura. E aggiunge: "Proprio come voi a casa mi stupirò e vedrò che cosa riserverà questa puntata per me oggi".

In studio arriva la video chiamata di Carlo Conti

La padrona di casa spegne le candeline con lo staff del programma

Dopo poco arriva la video chiamata del suo collega, Carlo Conti. Antonella esplode di gioia: "Carlo, ho ricevuto tanti auguri, mancavi solo tu. Per me sei come un fratello di sangue”. Ma non è finita qui. Anzi è solo l’inizio.

Fiorello si collega dal glass di VivaRai2! per la festeggiata

Lo staff del suo programma di Rai1 organizza un balletto sulle note della canzone Bagno a mezzanotte di Elodie. I versi sono stati cambiati e tutti, con indosso completi rosa, intonano: "Uno, due, tre Anto, siamo qui per la tua festa, aprirò la tua finestra...". Antonella applaude, poi spegne le candeline su una torta profiteroles, la sua preferita. "Non ci può essere compleanno senza il mio adorato. Sono molto felice di essere qui con voi e di festeggiare in questo modo perché sono felice, ho una vita molto piena. La mia bambina ha finito di prepararmi la torta al cioccolato stanotte così stamattina l'ho trovata pronta”, commenta. La figlia Maelle, 14 anni, è riuscita a farla rimanere a bocca aperta.

Marco Mengoni le dedica un dolcissimo "Tanti auguri a te"

Amadeus dallo studio di Affari Tuoi la sorprende con un pacco speciale

Le sorprese continuano. La ‘zia’ Mara arriva nello studio e ha con sé un enorme mazzo di rose rosse. La festeggiata non riesce a credere ai proprio occhi: l’abbraccio che regala a Mara è caldissimo, condito da esclamazioni di gioia pura.

Ci sono pure gli auguri di Alberto Matano

Per la Clerici arrivano anche gli auguri di Fiorello, che dal glass di VivaRai2! si collega e, con altri ospiti, le canta: “Tanti auguri a te”. Poi c’è Marco Mengoni che le fa recapitare un video in cui le intona lo stesso brano iconico dei compleanni. Anche Alberto Matano non dimentica il grande giorno, come pure Alessia Marcuzzi.

...E quelli di Alessia Marcuzzi

Amadeus, dallo studio in cui registra Affari Tuoi, le mostra un pacco, il numero 6: dentro c’è scritto “Buon compleanno”. E persino la collega Barbara Palombelli, sua concorrente con Forum, le fa gli auguri. “Tra di noi c’è un’antica amicizia”, dice. Si vogliono un gran bene.