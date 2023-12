''Vivo in una piccola casa in campagna al centro della Francia'': Carlotta Mantovan rivela perché ha scelto di trasferirsi Oltralpe

La vedova di Fabrizio Frizzi parla della sua “esigenza di rinascita” e “del bisogno di guardare avanti”

Carlotta Mantovan si svela. La vedova di Fabrizio Frizzi a Oggi parla della sua “esigenza di rinascita” e “del bisogno di guardare avanti”. Concorrente di Ballando con le Stelle, al dancing show ha “riscoperto il piacere del gioco che il dolore si era portato via”. In una lunga intervista rivela pure perché ha scelto di trasferirsi Oltralpe.

Quando le si domanda delle ciglia finte indossate per le performance a Ballando, la 41enne sottolinea il suo bisogno di leggerezza dopo la scomparsa del marito a marzo 2018. Dal conduttore ha avuto la figlia Stella, 10 anni. Ricominciare da sola dopo 16 anni non è stato facile. “Fanno parte della mia esigenza di rinascita. Del bisogno di guardare avanti. Di divertirmi e divertire. E soprattutto di riscoprire il piacere del gioco che il dolore si era portato via”, spiega Carlotta.

In tv la Mantovan vuole portare avanti “l’idea che anche una persona che ha sofferto possa e debba tornare a sorridere”. Ma tenendo a mente le sue priorità: “In primis la serenità di mia figlia Stella. Ha un sorriso aperto, gioioso e merita di essere una bimba felice. La mia priorità è prepararla alla vita, con uno spirito di apertura verso gli altri”. Non ha superato il dolore: “Non si supera. Lo si porta con sé. Per quanto mi riguarda, concentrando ogni singola energia su mia figlia. Il dolore mi ha sensibilizzato maggiormente, non mi ha indebolito. Anzi, mi ha fatto riscoprire le piccole gioie del quotidiano, quelle che diamo per scontate”.

La bambina assomiglia al padre: “Ha lo stesso sorriso, la stessa affabilità, la stessa gentilezza e sensibilità. Lei è veramente il meglio di noi due”. Carlotta l’ha portata in Francia: “Faccio una vita molto semplice. Sto in una piccola casa in mezzo alla campagna nel centro della Francia, a pieno contatto con la natura, dove mia figlia gioca spensierata andando in bicicletta, correndo tra i prati”.

La giornalista e conduttrice ha scelto di allontanarsi dall’Italia per il suo grande desiderio di serenità lontano dai riflettori: “Mi dedico a dare una mano agli abitanti del villaggio. Cerco di fare cose utili, come la raccolta di fondi per la scuola e per le esigenze, anche le più elementari, della comunità. Pensi che è un posto dove si fa ancora il pane al forno e lo si condivide. Si cucina per tante persone, si fanno lunghe passeggiate, si organizzano eventi gastronomici e sportivi. Una vita molto basica. Ogni tanto faccio anche qualche gara con il mio cavallo”. Ha trasmesso la passione per l’equitazione anche a Stella.

Sul motivo che l’ha portata dove vive ora Carlotta dice: “Pensi che ho conosciuto per caso il luogo in cui vivo ora. E’ stato lì che ho trovato il mio cavallo. A un certo punto ho sentito il bisogno di prendere le distanze dalla vita che avevo. Per proteggermi, proteggere mia figlia e ripartire”.

La Mantovan non sa che troverà un nuovo amore: “E chi può dirlo? Con Fabrizio è stata certamente la storia più grande, unica, irripetibile. Ma rinascere significa non chiudere il proprio cuore all’amore. Anche se il mio ad ora è tutto per mia figlia Stella”.

La sua amica del cuore nel mondo della tv è Antonella Clerici, che considera “come una sorella maggiore”. La conduttrice 60enne la consiglia. Carlotta guarda oltre e sogna anche un programma tv tutto suo “di storie profonde e positive, dove si possa evidenziare il valore della rinascita, appunto, senza spettacolarizzare il dolore”.