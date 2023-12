La top model 46enne parla anche dell’alcolismo, di cui è stata vittima fino al 2014

“Ho passato 5 anni sobria e avuto due ricadute”, confessa e lancia un appello ai giovanissimi

Era maggio del 2001. Fernanda Lessa ricorda in lacrime dalla Balivo il figlio morto poco dopo la nascita. A La Volta Buona la modella 46enne confessa: “Ricordo ancora oggi il suo odore...”. Parla del suo dolore, che ancora oggi sente straziante dentro. Racconta pure il grave problema di alcolismo di cui è stata vittima fino al 2014, quando ha deciso di smettere di bere. Nonostante le ricadute.

''Ricordo ancora oggi il suo odore'': Fernanda Lessa ricorda in lacrime dalla Balivo il figlio morto poco dopo la nascita

Da Boosta, il tastierista dei Subsonica, ha avuto due figlie: Lua Clara, nata il 18 ottobre 2007 e Ira Marie, nata il 14 agosto 2008. Ad aprile 2017 ha sposato l’imprenditore Luca Zocchi e ora è felice con lui. Fernanda però quel figlio perso non lo dimentica. "Ero a Milano e lessi un articolo della nascita del tuo primo figlio, purtroppo però nasce con una malformazione al cuore e non ce l’ha fatta…”, le dice Caterina Balivo. La Lessa si commuove e commenta: “La perdita del mio bambino? Io mi ricordo ancora oggi il suo odore…”. Il piccolo si chiamava Joaquim, lei ancora oggi non smette mai di ricordarlo sui social.

E' accaduto a maggio 2001: il dolore è sempre dentro di lei

La brasiliana poi svela: “Avevo 14 anni la prima volta che ho bevuto. Ero a scuola, in Brasile, anche se non credo accada solo lì. Io bevo e svengo. Mi sveglio con due psicologi della scuola e mia madre. Mi dissero che era il caso che andassi dallo psicologo, perché fino a quel momento ero sempre stata un’alunna modello. Non ho fatto però terapia, purtroppo negli anni ’80 psichiatria era vista solo per persone con persone con problemi neurologici gravi”.

La top model 46enne parla anche dell’alcolismo, di cui è stata vittima fino al 2014

L‘alcol negli anni è diventato un problema serio per lei. “Da piccola mi bullizzavano. - confida Fernanda - Mi chiamavano sacco di ossa e in altri modi. Ora ci sorrido ma crescendo e ancora oggi io non mi piaccio. Bevevo perché poi mi sentivo la più bella, ma non avevo bisogno di quello”.

Parla mentre in tv va in diretta il funerale di Giulia Cecchettin, uccisa dal fidanzato

Sono state le sue figlie a farle capire che doveva cambiare tutto: “Ho iniziato a smettere di bere nel 2014 perché con le bambine non era giusto, non volevo essere quel tipo di madre. Quando non c’erano loro io non ero più me stessa. Quando diventi alcolista non c’è cura, devi per forza non bere mai più, se ricadi devi tornare a curarti. Ho passato 5 anni sobria e avuto due ricadute, una perché una mia cara amica si è buttata giù dal sesto piano. Io non posso più bere perché ho iniziato da adolescente.” Poi lancia un appello ai giovanissimi: “Bisogna assolutamente evitare, soprattutto quando non si è ancora maggiorenni! Perché il cervello è ancora in formazione. Se lo fai è molto probabile che diventerai alcolista”.