Parla lo storico amico di Totti Alex Nuccetelli: ''L’aut aut di Francesco a Ilary Blasi? Voleva salvare il suo matrimonio''

Alex Nuccetelli, storico amico di Totti, non ha dubbi. “L’aut aut di Francesco a Ilary Blasi? Voleva salvare il suo matrimonio”, dice a Tag24. La conduttrice 42enne nel documentario ha rivelato la richiesta che le ha fatto 47enne per tornare a fidarsi di lei dopo aver scoperto la storia del famoso caffè, preso a Milano con un altro uomo, in compagnia di Alessia Solidani. Stando alle parole di Ilary, lui le avrebbe detto di cancellarsi dai social, cambiare numero di telefono e rinunciare al proprio lavoro. Lei ha risposto di no. Per il pr romano 46enne non c’è dubbio a riguardo: l’ex calciatore l’avrebbe messa davanti a una scelta per amore.

Totti è stato persino accusato di patriarcato dopo la messa in onda su Netflix di Unica. Alex non ci sta: “Fino a poco tempo fa lui era un menefreghista nei confronti della moglie, adesso si parla della troppa gelosia con lui che non voleva farla lavorare, che voleva farla vivere a Roma. Io credo che siano elementi sintomatici di un uomo che voglia salvare il matrimonio, ma non con le parole bensì con i fatti”, sottolinea.

Nuccetelli aggiunge: “Se io devo farmi gli affari miei, non voglio mia moglie vicino. Se io voglio farmi un'altra vita, non voglio mia moglie vicino. Lei poi parla di un periodo antecedente l’innamoramento con un’altra donna. Lui ha cercato di comunque di recuperare il matrimonio fino alla fine, non con le chiacchiere ma con i fatti. Francesco è sempre stato molto innamorato della moglie differente, cioè quello che ho sempre detto anche nelle televisioni statali, perché le altre, come saprai, non mi hanno mai dato il permesso di dire nulla”.

Non crede alla storia dei ripetuti tradimenti durante l’unione con la Blasi dell’ex giallorosso: “Se parliamo del di ciò che viene detto e viene scritto nel chiacchiericcio mondano della città credo che non ne scappi neanche lei. Si è parlato di tradimenti con ballerini, coreografi, produttori, autori, parrucchieri, ma io non voglio credere assolutamente che Ilary si sia comportata in questo modo. Per uno come Francesco nascondersi è ancora più difficile, cioè se avesse fatto tante di queste cose come vengono additate si sarebbe saputo”.

Per Alex Noemi Bocchi non è una donna avida come è stata descritta da alcuni: “Io noto in Noemi una cosa basilare che mi ricordo essere sempre mancata a Francesco, lei ha tanta dolcezza, tanto affetto, tanta vicinanza. La sento sempre parlare di Francesco con degli occhi propositivi, esprimendo concetti importanti. Questo lo fa quando c’è lui, ma anche in sua assenza. Questo credo che per un uomo sia basilare per affrontare un rapporto e avere una vita insieme. La conosco da tantissimi anni, è stata anche fidanzata con un mio amico. In precedenza ha avuto tutte storie lunghe, l’ex marito è un imprenditore importante ma un altro fa il postino a C’è posta per te. Non l'ho mai vista così avida”.

Per lui Totti ha dimenticato Ilary, non è ancora innamorato di lei: “No, questo non lo penso fortunatamente perché lo vedo molto molto felice. Non puoi essere innamorato di una donna che non hai più perché questo ti porterebbe all’infelicità. Avrebbe trasmesso una sofferenza. Un figlio con Noemi? Sono relativamente giovani, se vorranno coronare un questo amore penso che sarebbe una cosa bella. Insomma, se dovesse avvenire poi valuteranno anche perché è un annetto che stanno insieme, convivono, stanno facendo una seconda vita insieme. Francesco sta vivendo una nuova vita viaggiando il mondo non solo con lo scopo di giocare a calcio, vedo una bella intesa tra lui e Noemi”.

Alex avrebbe proposto a Totti di fare un suo documentario, lo racconta a Radio Cusano Campus: “In questi giorni ho sentito Francesco per un altro documentario che mi è stato proposto di fare con un autore forte e posso dire che i fatti oggettivi da documentare sarebbero molti di più. Però lui mi ha detto ‘Ale ti giuro basta, non ce la faccio più. Ho detto mezza cosa sui miei Rolex, mi hanno crocifisso. Se questo è il paese dove vivo, mi sono stancato. Voglio pensare ai miei figli, andare avanti e basta’”.