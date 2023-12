''Se mi ritocco sopprimetemi, temo di indossare abiti troppo giovanili rispetto agli anni'': cos'ha detto Laura Morante sull’invecchiamento

L’attrice 67enne categorica sull’alterare i lineamenti del volto con la chirurgia estetica

Laura Morante porta divinamente i suoi 67 anni. L’attrice, richiestissima dai registi d’autore in tutta Europa, a Oggi parla dell’invecchiamento e confessa: “Se mi ritocco sopprimetemi, temo di indossare abiti troppo giovanili rispetto agli anni”.

“In realtà invecchio, invecchio anch’io. Tutti vorremmo rimanere giovani in eterno. Fermare il tempo è un’ossessione inculcataci dal sistema. Non è possibile, provvidenzialmente", precisa la toscana. In passato ha sottolineato lapidaria: “Se mi ritocco sopprimetemi”. E’ sempre della stessa opinione. La Morante chiarisce: “Alterare i lineamenti fino a deformarli è un segno di fragilità psicologica. Preferisco la psicanalisi”.

Laura in passato è stata in terapia: “Avevo avviato un percorso. L’ho sospeso. Quindi forse non ci credo fino in fondo. Comunque l’analisi non mi serve contro la paura di invecchiare. Il mio unico timore è indossare abiti troppo giovanili rispetto agli anni”.

L'attrice 67enne con una delle due figlie, Eugenia: entrambe, anche Agnese, hanno seguito le sue orme

Le due figlie, Eugenia Costantini, 39 anni, avuta da Daniele, e Agnese Claisse, 35 anni, avuta da Georges, hanno seguito la sua strada, fanno entrambe le attrici. La Morante commenta: “Non le ho né incoraggiate né scoraggiate. Hanno scelto in totale autonomia. Sono una mamma ansiosa. A tal punto, che loro hanno abbinato il mio numero di cellulare alla suoneria dello Squalo. Però un merito ce l’ho e lo rivendico. Ho trasmesso un valore basico: rinunciare è peggio che sbagliare. Il fallimento è il sale della vita”. E’ anche madre di Stepan, 17 anni, che ha adottato con il suo attuale marito Francesco Giammatteo. “Sono felicemente sposata dal 2004, dopo due matrimoni e un rapporto serio finiti precocemente. Non mi posso lamentare”, dice.

Quando le si domanda se sia una donna in pace con se stessa, Laura replica: “Che paroloni. Sono una madre appagata e una nonna innamorata di Anita, 4 anni, che mi chiama ‘Laula’. Riesco a godermi mia nipote, senza lo stress legato ai figli. La nonnitudine è uno stato di grazia”.