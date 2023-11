Antonella Clerici parla della figlia 14enne Maelle: ''Ha una bellezza esotica, ma non le riconosco talenti artistici''

Rivela: “Fa la prima liceo classico. E’ molto intelligente e…”

Torna in tv in prime time con The Voice Kids, su Rai1 da venerdì 24 novembre. Antonella Clerici è entusiasta di avere a che fare con talenti ancora bambini o appena adolescenti. Fare la mamma e guidarli le piace, a casa è abituata con la sua adorata Maelle, la figlia 14enne avuta dall’ex Eddy Martens. A Tv Sorrisi e Canzoni parla della sua giovane ragazza e svela: “Ha una bellezza esotica, ma non le riconosco talenti artistici”.

“Fa la prima liceo classico. E’ molto intelligente e di una bellezza esotica, particolare. Ma non le riconosco alcun talento artistico, non è portata per lo spettacolo - chiarisce la conduttrice - Secondo me sarebbe un grande medico, non è schizzinosa, non ha paura di niente: ha un coraggio da leone che io non ho. Lei vorrebbe fare la veterinaria di animali grandi e secondo me le verrebbe benissimo”.

La Clerici non avrebbe mai partecipato a un talent da piccola: “No, pensavo che avrei fatto il magistrato o la farmacista, non avevo velleità nel mondo dello spettacolo. Ho fatto il provino per lo Zecchino d’Oro soltanto perché lo faceva un bambino che abitava nel mio stesso palazzo ed è stata un’idea delle nostre mamme. Partecipavo alle recite scolastiche, ma tuttora non mi piace mettermi in mostra e non amo il palcoscenico. Anche alle feste di fine produzione odio fare i discorsi, non amo essere al centro dell’attenzione”.

La presentatrice il prossimo 6 dicembre compirà 60 anni: “E’ una... tragedia. Ogni 'decennio' vado in crisi. Anche se dicono che sono i nuovi 50, la verità è che la vecchiaia incombe. La nostra generazione è benedetta: io e i miei colleghi vicini ai 60 siamo ancora vitali e facciamo programmi. Ma gli anni passano e sono faticosi, quindi non ci penso”. Non celebrerà con un grande party: “No, zero. Non festeggio mai i decenni, gli anni in mezzo sì. Farò una cosa ristretta, con mia sorella, il mio compagno e i figli”.