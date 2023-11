La 24enne, quarta figlia di Cristiano De Andrè, attrice, ha un bellissimo rapporto col padre

Sulla sua famiglia allargata dice: “Non ce ne stiamo a passare le feste in armonia”

Alice De Andrè, quarta figlia di Cristiano, nipote di Faber, si racconta sulle pagine del Corriere della Sera. La 24enne nata dall’unione del cantante con l’ex Sabrina La Rosa, non guarda la televisione. Non capisce proprio alcuni talk show e i reality. Lancia così una stoccata alla sorella Francesca, che più volte in passato ha parlato dei suoi problemi famigliari davanti alle telecamere. “Certe cose non sono fatte per essere portate in tv”, dice.

''Certe cose non sono fatte per essere portate in tv'': Alice De André lancia stoccata alla sorella Francesca

Il papà Cristiano dalla prima moglie Carmen de Cespedes ha avuto altri tre figli: Fabrizia, nata nel 1987, e i gemelli Filippo e Francesca, classe 1990. Alice, attrice, che da sempre studia teatro, ha un buon rapporto con lui, al contrario di Francesca. “Abbiamo un bellissimo rapporto. Poi c’è Filippo, va d’accordo con tutti, lo stimo tanto per questo”, svela. Sulla sua famiglia allargata però dice: “Non ce ne stiamo a passare le feste in armonia”.

La 24enne ha un bellissimo rapporto col padre

Su Francesca, che ha partecipato al GF e ha portato in piazza le turbolenze in famiglia e in amore, sottolinea: “Mio parere: certe cose non sono fatte per essere portate in tv”. Lo ha detto senza problemi pubblicamente, anche quando si è parlato del naufragio della relazione sentimentale della parente 33enne. “E sono stata linciata”, chiarisce. Lei in realtà Francesca aveva tentato di difenderla, come le fa notare il giornalista. Alice spiega: “Mi fa piacere che sia stato inteso così, perché ho ricevuto critiche in senso opposto. Dunque mi farò i fatti miei: l’egoismo a volte è sano”.

Non approva il comportamento della 33enne, che ha portato in piazza i suoi problemi famigliari e non solo

Vive a Milano col fidanzato, con cui divide le spese della casa. La più piccola dei De Andrè abita al Ticinese, in un bilocale in affitto. Recita nella fiction su Paolo Villaggio. Non ha mai voluto partecipare a salotti televisivi: “Sì. Non fa per me. Salotti in stile d’Urso non li capivo e non li capisco né per chi è oggetto di gossip, né per chi sta a guardare”. Sul piccolo schermo guarda film e serie in streaming. “Sono una ventenne senza la televisione. Quando ho traslocato e l’ho mollata è stata una liberazione”, conclude.