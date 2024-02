''Gli vorrò sempre bene'': Antonella Clerici parla di Lorenzo Biagiarelli, compagno della Lucarelli, dopo la fine della loro collaborazione

La conduttrice difende il 33enne travolto dalle polemiche per il suicidio della ristoratrice Giovanna Pedretti

“Quello che è successo alla signora non è colpa sua”, dice la 60enne. E’ molto legata al social chef

Antonella Clerici per la prima volta parla di Lorenzo Biagiarelli. Il compagno di Selvaggia Lucarelli non fa più parte del team di E’ sempre Mezzogiorno. Travolto dalle polemiche dopo il suicidio della ristoratrice Giovanna Pedretti, il social chef ha lasciato il programma. Dopo la fine della loro collaborazione, la conduttrice su Chi affronta la questione e chiarisce: “Gli vorrò sempre bene”. Poi immediatamente sottolinea: “Quello che è successo alla signora non è colpa sua”.

La 60enne difende il 33enne a spada tratta. Lorenzo sui social aveva messo in dubbio una recensione riguardante il ristorante della Pedretti, per lui forse falsa. Questo, a detta di molti, avrebbe scatenato una tempesta contro la donna di Lodi che, a causa della shitstorm, si sarebbe tolta la vita. Travolto dalla bufera Biagiarelli ha prima deciso di prendersi una pausa da E’ sempre Mezzogiorno, poi ha preso nuove strade: ora è uno degli opinionisti di Bianca Berlinguer su Rete 4.

“Voglio molto bene a Lorenzo, è un ragazzo dai mille colori. Credo che abbia fatto una scelta. Siamo un programma leggero e, forse, voleva affrontare temi diversi. E quello che è accaduto è una concausa”, dice la Clerici.

La presentatrice aggiunge: “Non è colpa sua quello che è successo alla signora, ma penso si sia trovato a disagio, abbia resettato tutto e abbia preso una direzione diversa per la propria carriera. Gli vorrò bene sempre: l’ho scelto, lo conosco. Poi tutti facciamo errori di valutazione, i social vanno maneggiati con cura, però non metto mai la croce a nessuno. Già diamo troppi giudizi e, se uno ha un problema, si tende a emarginarlo e, su questo, non sono d’accordo”.

“Ci sono situazioni in cui una serie di cause portano a un dramma, ma non puoi demonizzare una persona - prosegue la presentatrice - I social ti fanno diventare un eroe e poi il peggiore dei criminali. Esistono vie di mezzo. Penso che, nel caso di Lorenzo, sia stata una decisione più ampia. Lo vedo più attivo su cause che gli stanno a cuore, su agricoltura sostenibile, allevamenti intensivi. E’ giovane ed è giusto che cerchi la propria strada”.