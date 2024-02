Belen Rodriguez paparazzata anche da Chi con il nuovo presunto fidanzato Bruno Cerella: ha davvero già ritrovato l'amore? Foto

La showgirl 39enne e il 37enne per le vie di Milano sorridenti e spensierati

Lui va a prenderla sotto casa: poi insieme alla festa di compleanno dell’amica

Belen Rodriguez ha già ritrovato l’amore dopo la rottura con Elio Lorenzoni? La showgirl è stata paparazzata anche da Chi con il nuovo presunto fidanzato, Bruno Cerella. Il settimanale li mostra intimi a Milano e i gossip si infiammano.

Lo sportivo, giocatore di basket, è stato sorpreso dai fotografi sotto casa della 39enne: è andato a prendere l’argentina con una macchina a noleggio con conducente. Insieme i due sono andati alla festa di compleanno di un’amica, Giorgia D’Autorio, che ha compiuto 40 anni. Poi è arrivato anche lo scatto social della Rodriguez, vicina a lui.

Il cestita argentino con cittadinanza italiana della Blu Basket, squadra di Bergamo e Belen erano stati visti ‘vicini, vicini’ anche nel 2018, quando lei era appena uscita dalla storia d’amore con Andrea Iannone. Il flirt, però, non era mai stato confermato dai diretti interessati. Ora in coppia tornano a far parlare di loro.

Per il settimanale lui sarebbe andato a prenderla per andare a una festa: dopo il party lei avrebbe dormito a casa dello sportivo...

Stando a Chi, dopo il party, Bruno e la Rodriguez si sarebbero diretti a casa dello sportivo: Belen sarebbe stata riaccompagnata nella sua abitazione solo la mattina dopo… Ancora una volta lei torna a guardare al passato, proprio come è accaduto con Stefano De Martino, con cui ha avuto i ritorni di fiamma, con Elio, suo amico da più di 10 anni. E ora con Cerella, come se non volesse che alcune cose non rimanessero ‘incompiute’, a metà.