Antonella Clerici in vacanza con Carlo Conti: felice e sorridente in Toscana dopo l'operazione d'urgenza, le immagini

L’operazione per la rimozione d’urgenza delle ovaie è ormai alle spalle. La grande paura è passata e lei sta bene: tutto grazie alla prevenzione, che salva la vita. Antonella Clerici è felice e sorridente accanto all’amico e collega Carlo Conti. Dopo l’intervento e la convalescenza nella casa nel bosco ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, in Piemonte, la conduttrice ha fatto una sorpresa al presentatore: è andata in vacanza in Toscana in occasione del compleanno della moglie del 63enne. Francesca Vaccaro il 27 luglio compie 52 anni: la 60enne non può mancare.

Antonella è a Castiglioncello, dove da ormai molti anni Conti trascorre l’estate in famiglia, con la consorte, sposata nel 2012, e il loro figlio Matteo, 10 anni. “Finalmente a Castiglioncello. Auguri Francesca, che bello rivedervi”, scrive la Clerici postando il selfie in cui è con i suoi cari amici. Carlo commenta: “Che regalo, Anto con noi”.

Antonella è serena accanto al compagno Vittorio Garrone

La foto raccoglie migliaia di ‘like’: sono tanti, anche tra i volti dello spettacolo, che si congratulano per la guarigione con la timoniera di “E’ sempre Mezzogiorno” e “The Voice” e fanno anche gli auguri a Francesca. La Vaccaro sulla torta sopra la quale spegne le candeline, ha fatto scrivere: “Io non invecchio, salgo di livello”.

Dopo la Toscana torna nella casa nel bosco e fa festa con altri amici alla Locanda del Daino

La Clerici si riprende la sua vita, con accanto il compagno Vittorio Garrone. In Toscana rimane pochissimo, poi torna nel suo buen retiro e fa festa con tantissimi altri amici alla Locanda del Daino. E’ un’estate in cui si sente rinata e assapora un’esistenza appagata.