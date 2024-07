Il rapper del momento Tony Effe parla per la prima volta dei presunti flirt con Chiara Ferragni e Giulia De Lellis: le sue parole

Il 33enne romano, vero nome Nicolò Rapisarda, si dichiara single: le due sono solo ‘amiche’

Tony Effe si gode il momento di grande successo col suo tormentone, cantato in coppia con gaia, “Sesso e samba”. Il rapper del momento, 33 anni, si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. Parla per la prima volta dei presunti flirt con Chiara Ferragni e Giulia De Lellis. Le sue parole smorzano i gossip: le due sono solo sue ‘amiche’.

Nicolò Rapisarda, questo il suo vero nome, non è un ‘bad boy’: “Sono uno con dei principi. Un buono. Sono un bravo ragazzo. Vado a periodi. A volte faccio tanta festa. Ultimamente vado in palestra, mi alleno, mangio bene, sennò è un casino”. Non è affatto violento: “Non lo sono. Ho fatto qualche rissa tempo fa, ma adesso ho 33 anni e capisco finalmente come funziona la vita. Magari ci sono arrivato tardi, però l’importante è crescere e migliorarsi”.

Criticato per testi a volte sopra le righe, Tony dice che non disprezza affatto le donne: “Mai. Con loro sono un principe”. Viene da una famiglia normale: “Molto semplice. Medio-benestante. Figlio unico. Papà orafo, mamma faceva la cameriera in un hotel”.

Porta gioielli vistosi che gli fa il papà. Effe sottolinea: “Del resto non ho una ragazza a cui regalare diamanti e quindi”. Non vuole un tipo di donna che pensi al conto in banca. Sulla paparazzata a Milano a cena con la Ferragni chiarisce: “Solo un’amica”. Quando gli si fa notare che stando alle voci avrebbe rotto ogni rapporto con Fedez, proprio per la vicinanza all’imprenditrice digitale 37enne, Tony precisa: “Ma va, figurati”. Poi arriva l’altro rumor su di lui e Giulia, 28 anni. “Un’amica”, replica. Non è innamorato: “Al momento no, lo sono stato. Arriverà, sto bene da solo, mi concentro sul lavoro”.