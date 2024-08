Dopo la rimozione delle ovaie d'urgenza, Antonella Clerici non rinuncia alle vacanze all'estero: in Francia col compagno e i cani

La conduttrice è partita col compagno Vittorio Garrone: insieme alla coppia pure Simba, Argo e Pepper

Antonella Clerici è nuovamente una donna serena. Dopo la rimozione delle ovaie d’urgenza lo scorso giugno, ha affrontato la convalescenza sempre col sorriso nella sua casa nel bosco ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Al suo fianco Vittorio Garrone e la figlia adolescente Maelle. La conduttrice si è ripresa alla grande. Si è concessa uno shooting fotografico per la promozione di E’ sempre mezzogiorno, che riprenderà a settembre su Rai1, poi ha persino fatto un salto in Toscana per fare una sorpresa all’amico Carlo Conti in occasione del compleanno della moglie del 63enne. Tutto questo non poteva bastare. La 60enne non rinuncia alle vacanze all’estero. E’ partita per la sua adorata Francia col compagno e i 3 cani.

La presentatrice e l’imprenditore 58enne si sono diretti in auto in Normandia. Insieme ai due anche Simba, Argo e Perre. Antonella in un post ha mostrato gli animali e ha scritto: “Arrivati in #Normandia, nel nostro posto del cure a Calvados con Simba, Argo e Pepper! Non abbandonate i vostri adorati animali, se potete portateli con voi altrimenti affidateli a chi se ne possa prendere cura quando siete via! Loro viaggiano con noi”.

La conduttrice è partita col compagno Vittorio Garrone: insieme alla coppia pure Simba, Argo e Pepper

Ieri i due, grandi appassionati di cavalli, a Versailles a vedere la gara di equitazione olimpica

La Clerici ha fatto tappa anche a Versailles. Ieri è arrivata lì per assistere a una gara equestre dell’Olimpiade di Parigi. “A vedere la finale del salto a ostacoli”, sottolinea entusiasta in un reel. “Siamo sullo shuttle che ci porta al luogo della gara”, continua. Cappello in testa per proteggersi e occhiali da sole, camicia bianca, Antonella è entusiasta dell’esperienza appena vissuta. E la vacanza non è ancora finita.