Antonella Elia: 'Gli orgasmi? Semplicemente non li ho, sono rarissimi'

Antonella Elia, intervistata insieme al compagno Pietro Delle Piane da Le Iene, rivela i segreti intimi del loro rapporto. Quando Stefano Corti, inviato del programma cult di Italia 1, le domanda se abbia mai finto gli orgasmi, la showgirl 58enne rivela: “Non posso averli finti. Semplicemente non li ho. Sono rarissimi”. Poi si arrabbia con l’attore e doppiatore con cui sta insieme da tre anni. Il 47enne contesta l’ammissione della bionda, ma lei sbotta: “Non tocchiamo questo tasto!”.

Tra il sesso tutta la notte e una cena romantica, Antonella sceglie l’intimità scatenata, lui la seconda. La bionda ammette di non fidarsi affatto di Pietro: “Zero”. Lui invece si fida di lei. Quando devono scambiarsi i cellulari, Delle Piane, confermando i dubbi della Elia, prima controlla cos’ha salvato tra le chat… E infatti l’ex ragazza di Non è la Rai trova un messaggio dell’ex di Pietro. “Ci vediamo un attimo fuori dalla scuola?”, c’è scritto. “Ancora?”, commenta infastidita.

I due fanno l’amore spesso. “Siamo arrivati a 4 o 5 volte su sette giorni”, dice l’ex opinionista del GF Vip. Il posto più strano dove l’hanno fatto è su uno scoglio. La durata del rapporto: “Tra preamboli e tutto un’ora”. Pietro si è masturbato da quando sta con Antonella, lei no.

Arriva la confessione sugli orgasmi. Antonella Elia ammette: “Semplicemente non li ho, sono rarissimi”. Poi rivolgendosi al compagno che polemizza, dice dura: “Pietro, non tocchiamo questo tasto! Ne avrò uno una volta ogni 3 mesi…!”. Delle Piane pare sconfortato.

Sul ‘gingillo’ del partner, la showgirl dice: “E’ bello”. Quando devono firmare il contratto redatto da Le Iene, sulla durata del legame mettono la crocetta su “tutta la vita”. La Elia sceglie la separazione dei beni. Su cosa deve fare lui, dice: “Cucinare, fare il bucato, stendere i panni, spolverare”.

Sui rapporti sessuali, la bionda sottolinea: “Almeno una volta la settimana”. Pietro tra i tipi di sesso indica quello orale: “Petting sì, sadomaso sì”. Antonella non accetta di scrivere che Delle Piane sarà l’ultimo partner sessuale della sua vita: “Non c’è niente di definitivo. Io credo che la monogamia sessuale non esista”. L’attore sbalordito allora sbotta: “Ho capito, non te sposa’!”. Si alza e ne se va.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/5/2022.