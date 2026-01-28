“Mi ha fatto una visita, mi ha fatto un controllo e poi…”, confida l’influencer 30enne

“Il giorno dopo mi ha pure chiamato per sapere com’è andata”, rivela ancora l’ex GF Vip

Giulia De Lellis risponde alle domande dei follower nelle sue Storie. Molti vogliono chiarimenti su una sua affermazione riguardo al medico che la segue. Solo un giorno fa aveva rivelato che lei con questo dottore ha un rapporto speciale: lui è lo specialista che l’ha aiutata ad avere una gravidanza. Così la neo mamma di Priscilla, nata l’8 ottobre scorso, frutto dell’amore con Tony Effe, confessa cosa le ha consigliato il ginecologo per rimanere incinta. “Lui è unico”, sottolinea immediatamente la 30enne.

''Lui è unico'': Giulia De Lellis mamma confessa cosa le ha consigliato il ginecologo per rimanere incinta

“Il mio ginecologo è molto particolare, semplicemente mi ha fatto una visita, mi ha fatto un controllo, si è accertato che tutto fosse ok, non come magari le paranoie che ci stavamo facendo noi… E, dopodiché, mi ha detto di andare a casa, aprire una bella bottiglia di vino rosso e godermi la serata con il mio fidanzato”, racconta l’influencer romana.

“Mi ha fatto una visita, mi ha fatto un controllo e poi…”, confida l’influencer 30enne che l'8 ottobre scorso ha avuto Priscilla

Giulia aggiunge: “Il giorno dopo mi ha pure chiamato per sapere com'è andata, no, vabbè, non potete capire che ridere, ma ve l'ho detto, il mio ginecologo è molto speciale!”. Poi si rivolge alle donne che sognano di avere un bimbo: “Di base quello che consigliano i professionisti è di non ossessionarsi con questo pensiero, ma di viversela, nonostante sia complicato, lo capisco perfettamente. Appunto, di viversela nella maniera più naturale possibile”. Con lei e il trapper 34enne del suo cuore ha funzionato alla fine.