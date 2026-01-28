Maria Elena Boschi fa le prove di convivenza col nuovo compagno Roberto Vaccarella, guarda

La politica 45enne paparazzata insieme al noto avvocato romano 49enne a cui si è legata nel ‘dopo Berruti’

I due hanno cominciato a frequentarsi, stando ai gossip, a fine settembre: da lì in poi inseparabili

La storia d’amore prosegue e si fa sempre più importante. Chi ha paparazzato Maria Elena Boschi insieme al nuovo compagno Roberto Vaccarella a Roma. Il settimanale svela le prove di convivenza della coppia. La politica 45enne e il noto avvocato romano 49enne, a cui si è legata nel ‘dopo Giulio Berruti’, sono praticamente inseparabili. I due hanno cominciato a frequentarsi, stando ai gossip, già da fine settembre scorso, quando i rumor di addio con l’attore e dentista hanno cominciato a essere assordanti: da lì in poi non si sono mai persi di vista.

Maria Elena Boschi fa le prove di convivenza col nuovo compagno Roberto Vaccarella

La conferma del legame spezzato con Giulio è arrivata il 20 ottobre, Dagospia, intanto, già aveva rivelato che tra Maria Elena e Vaccarella c’era probabilmente del tenero. A novembre 2025 sono state pubblicate, sempre sul settimanale Mondadori, le prime foto della coppia scattate a Capalbio, dove lei e il ‘cognato’ di Giovanni Malagò, fratello di Elena, compagna dell’ex presidente del Coni, avevano trascorso un romantico weekend.

La politica 45enne paparazzata insieme al noto avvocato romano 49enne a cui si è legata nel ‘dopo Berruti’

La relazione prosegue nel migliore dei modi: i due vivono sempre più spesso sotto lo stesso tetto e si lasciano sorprendere dai fotografi appostati. Sono stati pizzicati dopo una romantica cena nella Capitale in occasione del compleanno di lei lo scorso 24 gennaio. Usciti dal ristorante, si scambiano coccole, poi vanno via in motorino. La Boschi si ferma a dormire da lui ed esce dal portone solo al mattino presto. Ancora non posano in eventi mondani ‘vicini vicini’, ma è solo per amore di privacy e tranquillità.