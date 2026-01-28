''Mi ha portato a un passo dalla morte'': Nicola Carraro, marito di Mara Venier, svela la causa del grave problema di salute

“Sono vivo per lei”, confessa l’83enne parlando dell’adorata moglie, ha lottato grazie alla sua vicinanza

Nicola Carraro, marito di Mara Venier, l’1 febbraio festeggerà 84 anni. Spera di mettersi alle spalle “l’anno più difficile della mia vita”. Così confessa a Chi. Svela la causa del grave problema di salute. “Mi ha portato a un passo dalla morte”, sottolinea parlando di un farmaco per dimagrire. Assumendolo, si è ritrovato in fin di vita in ospedale. Ha lottato per la moglie, che non l’ha mai lasciato solo: “Sono vivo per lei”.

“Nel 2025 tanto per cominciare mi sono spaccato la schiena, sono finito sulla sedia a rotelle. Per fortuna incontriamo Luca Zaia, che conosce bene Mara, e mi dice andate a Treviso, lì c'è il migliore specialista per la schiena, Altin Stafa, l’ospedale si chiama Ca' Foncello, che mi fa pure ridere, ma è una struttura pubblica pazzesca. Questo professore, grazie a un macchinario particolare, nel giro di dieci minuti mi rimette in piedi. Torno a Milano, cammino, faccio fisioterapia”, racconta l’imprenditore. Peccato non fosse finita, anzi.

Nicola viene sottoposto a una cura dimagrante, ma il farmaco che assume lo devasta. “Una sera comincio a stare male, pancreatite acuta. E meno male che Mara c'è. In ospedale le dicono che sono in fin di vita, sa che non ho avuto questa impressione? Comunque, anche se avevo 40 di pressione, mi salvano. Un medico mi aveva prescritto un farmaco per perdere peso, serviva per farmi camminare meglio, quel farmaco mi ha fatto venire la pancreatite. E il San Raffaele era pieno di casi così. Tre settimane ricoverato. Con Mara che faceva avanti e indietro da Roma”, spiega.

La Venier , “una donna straordinaria”, gli ha dato la forza necessaria per reagire. Carraro sottolinea: “Sono state la sua forza di volontà e la sua vicinanza che mi hanno fatto lottare. Uscito dall'ospedale, prima dell'estate, non camminavo più di nuovo, ma l'ho guardata negli occhi e… E ora questo compleanno lo farò in piedi”.