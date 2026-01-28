Gabriel Garko e il marito Giorgio paparazzati in strada a Roma: le prime foto della coppia, ecco chi è lui

L’attore in tv ha svelato i fiori d’arancio, celebrati in gran segreto due anni fa, ora eccolo con l’uomo che ama

Ha svelato i fiori d’arancio, celebrati due anni fa in gran segreto, in tv. A Verissimo ha persino mostrato l’anello e chiarito: “Sono due anelli, uno di fidanzamento e uno di matrimonio”. Gabriel Garko e il marito Giorgio sono stati paparazzati in strada a Roma, Chi pubblica in copertina le prime foto della coppia, mentre cammina serenamente, nonostante gli obiettivi dei fotografi.

L’attore 53enne aveva fatto il suo coming out nel 2020, in diretta tv al Grande Fratello Vip, rivolgendosi a quella che per tutti era la sua ex, Adua Del Vesco, all’anagrafe Rosalinda Cannavò, tra i concorrenti di quell'edizione. Aveva finalmente parlato del suo orientamento sessuale e dei legami che aveva costruito per ‘fiction’ pure nella vita reale, nascondendo la verità. Da quel momento Gabriel ha cambiato pelle, si è liberato.

Garko è felice con Giorgio. Il settimanale sull’uomo che ama svela che è palermitano, di origini nobiliari. Ha quarant’anni, è avvocato e gestisce un b&b in Sicilia. Lui e l’artista si sarebbero conosciuti circa quattro anni fa tramite amici comuni, poi si sarebbero tenuti in contatto tramite i social. Una storia semplice e importante, che lo ha portato a nozze civili e a una realtà vera e non ‘reality’.