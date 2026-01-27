Diletta Leotta annuncia il genere del secondo figlio con un video social: guarda

La conduttrice 34enne aspetta il secondo figlio dal marito Loris Karius

Sul social martedì 27 gennaio ha condiviso un video in cui una voce fuori campo svela il genere del nascituro: sarà un maschietto

Diletta Leotta ha annunciato di aspettare un maschietto.

La conduttrice tv, 34 anni, è incinta del suo secondo figlio, dopo l’arrivo al mondo di Aria nell’agosto del 2023, avuta insieme al calciatore tedesco Loris Karius, suo marito dal 2024.

La bionda di origini siciliane nella serata di martedì 27 gennaio ha condiviso su Instagram un carosello di foto e video.

Diletta Leotta nella clip con cui ha annunciato di aspettare un maschietto

In una clip appare sdraiata sul lettino di un ambulatorio dopo aver fatto – presumibilmente – un’ecografia. Fuori campo si sente una voce dire: “Lo dico a tutti? Maschio”. Il riferimento appare evidente al piccolo che Diletta porta in grembo.

L'espressione di Diletta dopo aver saputo di aspettare un maschio

Inoltre nella didascalia ha scritto “Growing life” (ovvero, vita che cresce) e aggiunto l’emoji di un cuore azzurro.

Il parto sembra previsto tra aprile e maggio.

L’annuncio della nuova cicogna in arrivo era stato dato a inizio dicembre, sempre via social.

Diletta aveva scritto su Instagram: “Questo Natale non potremmo desiderare un regalo più bello. Aria sta per diventare una sorella maggiore e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”.