Patrizio Rispo di 'Un Posto al Sole' rivela com’è arrivata la star americana Whoopi Goldberg a recitare nella serie di Rai3: ''Mi ha chiamato e mi ha detto…''

- In questi giorni andranno in onda gli episodi di “Un Posto al Sole” con guest star Whoopi Goldberg
- L’attore 69enne ospite di Caterina Balivo ha spiegato come mai l’interprete americana è finita sul set a Napoli
Patrizio Rispo ha rivelato come è arrivata la star americana Whoopi Goldberg a recitare in “Un Posto al Sole”.
L’attore, 69 anni, interpreta da moltissimo tempo il personaggio di Raffaele Giordano nella serie di Rai3.
E’ stato lui il “gancio” attraverso cui la Goldberg, 70 anni, è stata ingaggiata per interpretare nella fiction girata a Napoli Eleanor Price, un personaggio ricorrente con una storyline di circa venti episodi che andranno in onda in questi giorni.
“Il merito va a Jago, lo scultore (Jacopo Cardillo, un scultore italiano contemporaneo molto noto, ndr). Mi ha invitato al suo matrimonio, è iniziato questo rapporto così, lei si è incuriosita perché ama moltissimo l’Italia”, ha spiegato ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona” martedì 27 gennaio.
Whoopi, che adora il Bel Paese, ha cominciato a guardare proprio UPAS.
“Ha iniziato a vedere ‘Un Posto al Sole’ a mia insaputa. Dopo un anno mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Senti ho una pazza idea, voglio fare Un Posto al Sole con te’. Immagina la faccia dei dirigenti Rai e Fremantle: ‘Ma che stai a dì?’”, ha continuato.
“Dopo anni che io sognavo di andare a Hollywood, me lo sono portato io qua”, ha scherzato Rispo.
Durante le riprese avvenute alla fine dello scorso anno, a Napoli ha piovuto sempre: “Dieci giorni di pioggia, incredibile. Napoli mai ha questa continuità col cattivo tempo, è pazzesco”. Whoopi quindi sarà presto nuovamente in città: “Infatti lei tornerà, vuole vedere Napoli col sole”.
La presenza di Whoopi sul set è stata molto apprezzata. “Tu non sai la gioia di tutti i reparti, dal bar della Rai, truccatori, parrucchieri. All’altezza di una troupe hollywoodiana, infatti lei è rimasta incantata da tutto il reparto tecnico”, ha concluso.