Patrizio Rispo di 'Un Posto al Sole' rivela com’è arrivata la star americana Whoopi Goldberg a recitare nella serie di Rai3: ''Mi ha chiamato e mi ha detto…''

In questi giorni andranno in onda gli episodi di “Un Posto al Sole” con guest star Whoopi Goldberg

L’attore 69enne ospite di Caterina Balivo ha spiegato come mai l’interprete americana è finita sul set a Napoli

Patrizio Rispo ha rivelato come è arrivata la star americana Whoopi Goldberg a recitare in “Un Posto al Sole”.

L’attore, 69 anni, interpreta da moltissimo tempo il personaggio di Raffaele Giordano nella serie di Rai3.

Patrizio Rispo, 69 anni, racconta a "La Volta Buona" come è arrivata la star americana Whoppi Goldeberg a recitare in "Un Posto al Sole"

E’ stato lui il “gancio” attraverso cui la Goldberg, 70 anni, è stata ingaggiata per interpretare nella fiction girata a Napoli Eleanor Price, un personaggio ricorrente con una storyline di circa venti episodi che andranno in onda in questi giorni.

“Il merito va a Jago, lo scultore (Jacopo Cardillo, un scultore italiano contemporaneo molto noto, ndr). Mi ha invitato al suo matrimonio, è iniziato questo rapporto così, lei si è incuriosita perché ama moltissimo l’Italia”, ha spiegato ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona” martedì 27 gennaio.

Whoopi in una scena di UPAS

Whoopi, che adora il Bel Paese, ha cominciato a guardare proprio UPAS.

“Ha iniziato a vedere ‘Un Posto al Sole’ a mia insaputa. Dopo un anno mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Senti ho una pazza idea, voglio fare Un Posto al Sole con te’. Immagina la faccia dei dirigenti Rai e Fremantle: ‘Ma che stai a dì?’”, ha continuato.

“Dopo anni che io sognavo di andare a Hollywood, me lo sono portato io qua”, ha scherzato Rispo.

Whoopi nella serie con Rispo

Durante le riprese avvenute alla fine dello scorso anno, a Napoli ha piovuto sempre: “Dieci giorni di pioggia, incredibile. Napoli mai ha questa continuità col cattivo tempo, è pazzesco”. Whoopi quindi sarà presto nuovamente in città: “Infatti lei tornerà, vuole vedere Napoli col sole”.

La presenza di Whoopi sul set è stata molto apprezzata. “Tu non sai la gioia di tutti i reparti, dal bar della Rai, truccatori, parrucchieri. All’altezza di una troupe hollywoodiana, infatti lei è rimasta incantata da tutto il reparto tecnico”, ha concluso.