Ignazio Boschetto de Il Volo si regala la prima vacanza sulla neve con la moglie Michelle e il figlio Gabriele

Il tenore 31enne e la Bertolini insieme al piccolo soggiornano a Anterselva di Mezzo, in Alto Adige

E’ diventato papà lo scorso 4 settembre, ora assapora l’alta quota con la sua adorata famiglia

Posano insieme sulle piste da sci, nonostante il freddo, col neonato ben coperto. Ignazio Boschetto de Il Volo si regala la prima vacanza sulla neve con la moglie Michelle Bertolini e il figlio Gabriele. Il tenore 31enne e l’ex Miss Venezuela International 2013, insieme al piccolo venuto alla luce lo scorso 4 settembre, soggiornano a Anterselva di Mezzo, in Alto Adige.

La coppia è partita insieme al fratello di lei, Enrico, e la fidanzata Stefania Di Salvatore

L’artista assapora l’alta quota con l’adorata famiglia. Michelle tiene in braccio il bimbo che indossa una tuta termica. E’ lei a condividere un carosello di immagini del viaggio in montagna. In altri scatti la Bertolini accarezza i piedini del pargoletto nello chalet preso per l’occasione all'Amus Chalets Dolomites, oppure lo tiene a sé, cullandolo e poi dandogli un bacio sulla testa. La coppia è partita insieme al fratello di lei, Enrico, e la fidanzata Stefania Di Salvatore.

L'ex Miss Venezuela International si rilassa nella piscina con acqua riscaldata all'aperto

Non servono parole per esprimere lo stato d’animo suo e del marito, solo un cuore rosso, segno della serenità e dell’amore che provano. Michelle e Ignazio si sono sposati a settembre 2024 con ben due cerimonie a distanza di pochi giorni. Ospite con Piero Barone e Gianluca Ginoble, componenti del famoso trio canoro insieme a lui, sulle nozze aveva detto: “Sono felicissimo, non desideravo altro. Forse è ancora presto per dirlo, ma la mia vita ha preso una forma che mi piace”. E’ proprio così.