Stefano Accorsi ‘fisicatissimo’ e la moglie Bianca Vitali sul red carpet per l’anteprima a Milano di ''Le cose non dette'': foto

Il 54enne è uno dei protagonisti del nuovo film di Gabriele Muccino, per la pellicola si è allenato ancora di più

L’attore indossa un completo grigio e sotto maglia nera, la ‘iena’ 35enne è invece in look total white

Sorridente, emozionato e sopratutto ‘fisicatissimo’. Stefano Accorsi posa sul red carpet insieme alla moglie Bianca Vitali per l’anteprima milanese di “Le Cose Non Dette”. Il 54enne è uno dei protagonisti dell’attesissimo nuovo film di Gabriele Muccino, nelle sale dal 29 gennaio. Nella pellicola recitano con lui Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini.

Stefano Accorsi 'fisicatissimo' e la moglie Bianca Vitali sul red carpet per l'anteprima a Milano di ''Le cose non dette''

Stefano indossa un completo grigio e sotto una maglia girocollo nera. Mostra il fisico, per rispecchiare pienamente il personaggio si è allenato ancora più duramente rispetto ai suoi standard. Nei mesi scorsi ha raccontato il suo workout che gli ha regalato un corpo tonico e tutto muscoli.

Accanto a lui la donna che ama. La ‘iena’ 35enne, uno dei volti del programma cult di Davide Parenti su Italia 1, per l’occasione mondana ha scelto un look total white, quasi a contrasto con la dolce metà. Sposati dal 24 novembre 2015, i due hanno due figli, Lorenzo, 2017, e Alberto, 2020. Stefano è anche padre di Orlando e Athena, 19 e 16 anni, avuti dall’ex compagna Laetitia Casta.

Accorsi è davvero felice di aver detto ancora sì a Muccino. A Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato la sua ‘trasformazione’ per il film. “Gabriele Muccino mi disse che il mio personaggio aveva sviluppato un'ossessione per la palestra. Io mi sono sempre tenuto in forma, ma qui si è trattato di trasformarmi. Ho iniziato dal regime alimentare, per assicurarmi che questa trasformazione fosse gestita in modo intelligente per la mia salute. E poi ho intensificato l'allenamento con il personal trainer Antonio Saccinto, col quale mi alleno da dieci anni ed è un amico”.

Nel fare tutto ciò, ha perso dieci chili e ha ‘ingigantito’ la massa muscolare, definendo il suo corpo come un vero bodybuilder. Sul social si era fatto vedere scolpito. “C'è chi mi ha definito un ‘perennial’, cioè una di quelle persone che smentiscono gli stereotipi sull'età grazie a uno stile di vita attivo e un atteggiamento intraprendente”, ha svelato. Stefano si ritrova nella definizione, gli piace moltissimo.