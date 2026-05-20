''La bella e la bestia'': Rudy Zerbi e Grace Raccah dopo le nozze volano a EuroDisney Paris, foto

I due insieme nel parco divertimenti si fanno vedere con indosso le orecchie di Topolino e Minnie

Lo scorso 10 maggio il sì: invece di scegliere una luna di miele tropicale, si divertono insieme agli amici

Rudy Zerbi sceglie la magia di EuroDisney Paris per godersi i primi giorni da marito insieme alla neo moglie Grace Raccah, sposata con una cerimonia super riservata celebrata il 10 maggio alle porte di Roma. E sui social il 57enne si mostra rilassatissimo, sorridente e più ironico che mai. In una foto condivisa online lui e la 35enne posano felici con le iconiche orecchie di Topolino e Minnie. A corredo della foto, l’immancabile battuta del prof. di Amici: “La bella e la bestia”.

''La bella e la bestia'': Rudy Zerbi e Grace Raccah dopo le nozze volano a EuroDisney Paris

E’ un viaggio all’insegna del divertimento e della semplicità, lontano dai riflettori patinati ma pieno di complicità. Con la coppia non mancano gli amici. Nel gruppo partito alla volta del parco divertimenti ci sono anche il comico Federico Basso, accompagnato dalla sua famiglia, e il podcaster e conduttore Gianluca Gazzoli con la moglie e le figlie. Un mini clan affiatato tra attrazioni, selfie, risate e giornate spensierate nel parco più amato del mondo. Ma gli occhi, inevitabilmente, sono tutti puntati sulla Raccah.

Lei, bella ed elegante, negli ultimi anni è diventata una presenza sempre più importante nella vita di Zerbi. Figlia dell’imprenditore Daniele Raccah, legato al marchio Dan John, Grace lavora nell’azienda di famiglia e ha una bambina nata da una precedente relazione, che potrebbe essere partita insieme alla coppia per questa vacanza super family.

Per Rudy sembra davvero essere arrivato un momento di grande equilibrio personale. Dopo anni vissuti sotto i riflettori tra radio, tv e talent show, il produttore discografico appare oggi più sereno che mai accanto alla donna che ha conquistato il suo cuore. Con lei ha formato una bella famiglia allargata. Lui ha quattro figli nati da tre relazioni diverse: Tommaso e Luca, nati nel 1999 e 2004, avuti dall’ex moglie Simona; Edoardo, classe 2009, nato dalla storia con l’attrice Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi, e infine Leo, avuto nel 2015 dall’ex compagna Maria Soledad Temporini.