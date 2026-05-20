Scoppia la passione tra Alessia Marcuzzi e il nuovo fidanzato Tiago Schietti: a Positano baci 'calienti', foto

Durante i giorni in Costiera Amalfitana la 53enne e il 40enne sono apparti irrefrenabili

L’imprenditore conosciuto durante la vacanza in Brasile la rende sorridente, nonostante l’amore ‘a distanza’

Galeotta la vacanza in Brasile, dove è scattato il 'colpo di fulmine' e dove è tornata pur di stare al suo fianco. Scoppia la passione tra Alessia Marcuzzi e il nuovo fidanzato Tiago Schietti. I paparazzi hanno immortalato i due ‘irrefrenabili’ durante la breve vacanza in Costiera Amalfitama. A Positano per la coppia baci 'calienti' e complicità.

Scoppia la passione tra Alessia Marcuzzi e il nuovo fidanzato Tiago Schietti: a Positano baci 'calienti'

La 53enne sembra travolta dal sentimento per l’imprenditore 40enne, che vive a San Paolo. Lui è molto noto in terra verdeoro: è stato infatti sposato con l’ereditiera ed ex campionessa di equitazione Kika Laffranchi, da cui ha avuto un figlio, Giuseppe. Tiago lavora come Direttore Esecutivo di Supernova Capital Gestao de Recursos, importante società di investimenti specializzata nel mercato immobiliare e nel credito aziendale strutturato.

La Pinella e Schietti insieme sorridono e si divertono moltissimo. Dopo i giorni al mare, i due sono venuti a Roma, dove vive la conduttrice. Inizialmente tutto lasciava intendere che Alessia fosse nella Capitale da sola, invece sono stati avvistati agli Internazionali di tennis mano nella mano, pronti a tifare per Jannik Sinner che ha trionfato in finale, riportando il prestigioso trofeo nella mani di un italiano dopo 50 anni: l’ultimo a vincerlo era stato Adriano Panatta.

Durante i giorni in Costiera Amalfitana la 53enne e il 40enne sono apparti irrefrenabili

L’amore ‘a distanza’ parrebbe non preoccupare la Marcuzzi, come pure la differenza d’età: sono 13 le primavere che la dividono da Tiago, ma lei, sempre in forma e super tonica, non teme affatto le donne più giovani di lei.