Angelica Donati a luglio avrà una bimba: la prima foto della figlia di Milly Carlucci col pancione, guarda

- La top manager 39enne aspetta il primo figlio, una femminuccia, dal principe 60enne Fabio Borghese
- La conduttrice Rai 71enne e il marito Angelo Donati sono al settimo cielo: non vedono l’ora di essere nonni
Finora nessuno aveva svelato le sue forme da mamma. Angelica Donati, che a luglio avrà una bimba, era riuscita a mantenere la più assoluta privacy, ma ci pensa Diva e Donna a pubblicare in copertina la prima foto della figlia di Milly Carlucci col pancione.
La top manager della Donati Spa, presidente ANCE Giovani, sorride al paparazzo che la immortala in strada. Giacca, pullover sotto e jeans, capelli sciolti e occhialoni scuri, non può più nascondere il ventre rigonfio per la gestazione. E’ quasi al sesto mese di gravidanza. A 39 anni aspetta il primo figlio, una femminuccia, dal principe 60enne Fabio Borghese, sposato il 30 giugno 2024. La conduttrice Rai 71enne e il marito Angelo Donati sono al settimo cielo: non vedono l’ora di essere nonni.
“A luglio divento nonna per la prima volta. Mia figlia aspetta una bambina: per me è l’evento dell’anno, sono in trepidante attesa. Mio marito Angelo e io non ce lo aspettavamo: quando Angelica ce lo ha comunicato, ed era già avanti con la gravidanza, stavamo quasi svenendo dall’emozione”, ha detto a fine aprile a Gente Milly. Lei e il marito 78enne sono genitori anche di Patrick, 34 anni, manager di una multinazionale con sede a Londra.
La Carlucci ha ben chiaro quale sarà il suo ruolo con la piccola: “Sarò una nonna attenta. In questo senso: sarò attenta a non oltrepassare i giusti limiti. Sono una mamma ansiosa e ogni tanto i miei figli mi hanno accusato di entrare un po' troppo nelle loro vite. A me non sembra di farlo, però se loro me lo dicono vuol dire che è vero. Quindi il mio buon proposito è questo: non devo essere una nonna che entra in territori non suoi, perché la bambina è una responsabilità dei suoi genitori, io farò quello che mi chiederanno di fare”.