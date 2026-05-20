Angelica Donati a luglio avrà una bimba: la prima foto della figlia di Milly Carlucci col pancione, guarda

La top manager 39enne aspetta il primo figlio, una femminuccia, dal principe 60enne Fabio Borghese

La conduttrice Rai 71enne e il marito Angelo Donati sono al settimo cielo: non vedono l’ora di essere nonni

Finora nessuno aveva svelato le sue forme da mamma. Angelica Donati, che a luglio avrà una bimba, era riuscita a mantenere la più assoluta privacy, ma ci pensa Diva e Donna a pubblicare in copertina la prima foto della figlia di Milly Carlucci col pancione.

Angelica Donati a luglio avrà una bimba: la prima foto della figlia di Milly Carlucci col pancione

La top manager della Donati Spa, presidente ANCE Giovani, sorride al paparazzo che la immortala in strada. Giacca, pullover sotto e jeans, capelli sciolti e occhialoni scuri, non può più nascondere il ventre rigonfio per la gestazione. E’ quasi al sesto mese di gravidanza. A 39 anni aspetta il primo figlio, una femminuccia, dal principe 60enne Fabio Borghese, sposato il 30 giugno 2024. La conduttrice Rai 71enne e il marito Angelo Donati sono al settimo cielo: non vedono l’ora di essere nonni.

“A luglio divento nonna per la prima volta. Mia figlia aspetta una bambina: per me è l’evento dell’anno, sono in trepidante attesa. Mio marito Angelo e io non ce lo aspettavamo: quando Angelica ce lo ha comunicato, ed era già avanti con la gravidanza, stavamo quasi svenendo dall’emozione”, ha detto a fine aprile a Gente Milly. Lei e il marito 78enne sono genitori anche di Patrick, 34 anni, manager di una multinazionale con sede a Londra.

La top manager 39enne aspetta il primo figlio, una femminuccia, dal principe 60enne Fabio Borghese

La Carlucci ha ben chiaro quale sarà il suo ruolo con la piccola: “Sarò una nonna attenta. In questo senso: sarò attenta a non oltrepassare i giusti limiti. Sono una mamma ansiosa e ogni tanto i miei figli mi hanno accusato di entrare un po' troppo nelle loro vite. A me non sembra di farlo, però se loro me lo dicono vuol dire che è vero. Quindi il mio buon proposito è questo: non devo essere una nonna che entra in territori non suoi, perché la bambina è una responsabilità dei suoi genitori, io farò quello che mi chiederanno di fare”.