“E’ un problema che probabilmente non ho solo io, ma che hanno tantissime mamme”

Giulia De Lellis si fa vedere nel bagno della sua abitazione milanese dove vive col compagno Tony Effe e la loro bimba, nata l’8 ottobre scorso. L’influencer si sta struccando e, nel farlo, svela cosa fa quando torna a casa dopo gli appuntamenti di lavoro prima di prendere in braccio Priscilla. “Voi dovete sapere che io non tocco mia figlia se ho del make up in faccia”, confessa rivolgendosi ai suoi follower.

''Non tocco mia figlia se…'': Giulia De Lellis svela cosa fa quando torna a casa prima di prendere in braccio Priscilla

“Sono a casa - esordisce la romana - Sono rientrata adesso dal lavoro e mi sto dando una… Mi sto struccando. Voi dovete sapere che io non tocco mia figlia se ho del make up in faccia”. E aggiunge, rendendosi conto che la sua è quasi una ‘fissazione’: “Proprio non esiste, non riesco. Devo superare, devo sbloccare questa cosa qua”.

Giulia rivela la confessione fatta al suo ginecologo, da cui è andata a fare una visita di controllo. “Volevo dirvi una cosa che mi ha fatto riflettere e che mi ha detto il mio ginecologo, che poi è stata la persona che mi ha aiutata a rimanere incinta, che mi è stato veramente molto vicino in quel periodo lì. Mi ha detto una cosa bellissima, perché gli stavo confidando una verità, un problema che probabilmente non ho solo io, ma hanno tantissime mamme”, prosegue.

“Soffro molto ad allontanarmi dalla mia bambina quando lavoro o quando faccio qualsiasi cosa senza di lei, ci sto provando lo stesso, so che è normale e che passerà. Il mio dottore oggi mi ha detto: ‘Non è importante il tempo che le dedichi, è importante la qualità di quel tempo’. Quest’osservazione mi ha fatto riflettere, oltre che piangere ovviamente”, sottolinea la De Lellis. “Mi sento in colpa”, spiega ancora.

La romana chiarisce: “Spesso ci preoccupiamo di dover stare, o perlomeno io, tanto tempo, tutto il tempo con lei quando in realtà potrei spostare questo pensiero e dirmi: è vero che magari a volte, o la maggior parte del tempo, ultimamente sto ricominciando, riprendendo a lavorare sempre di più, però quel tempo che io passo con lei è veramente di estrema qualità. Quando sto con mia figlia do tutto, il massimo. Il 100%, ogni volta, ogni giorno, anche quando c'è una stanchezza incredibile. Magari, non lo so, il 100% non riesco a tirarlo fuori neanche per me stessa. Ecco, in qualche modo io con lei riesco ad essere sempre incredibile, sempre impeccabile. E quindi questa cosa mi ha un po' sollevato. Niente, ve la volevo dire”.

Giulia conclude: “Quindi non è importante quanto tempo ci passiamo con i bimbi, ma come passiamo quel tempo, investiamo quel tempo con loro. Godeteveli tanto”.