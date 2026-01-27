Il 21enne aveva annunciato che dall’Australia si spostava a Calcutta e si sarebbe allontanato da tutto per 10 giorni

Va via dopo appena 70 ore: il retreat tanto agognato per disintossicarsi dalla civilità non ha funzionato

“Ci vediamo tra 10 giorni, dato che sto entrando in un retreat di meditazione a Calcutta”, aveva annunciato nelle sue Storie, svelando di aver lasciato l’Australia dopo la vacanza a Melbourne. Achille Costacurta torna improvvisamente sui social. Fugge dal ritiro spirituale in India e confessa: “Non ho resistito”. Voleva disintossicarsi dallo stress e il caos della civiltà moderna, ma con lui non ha funzionato.

''Non ho resistito'': Achille Costacurta fugge dal ritiro spirituale in India e torna sui social

“No telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può scrivere, non si può fumare. Solo verdure”, aveva fatto sapere il 21enne. Ora ammette il fallimento, senza farsene una colpa, anzi, il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta rimane positivo.

Il post del 21enne nelle sue Storie

“Ragazzi 10 giorni non ho resistito… Erano 12,5 ore di meditazione al giorno. Dopo 70 ore ho preferito andare via, non riuscivo più a tenere la concentrazione, essendo il mio primo approccio a questo mondo. Sono comunque molto soddisfatto!”, scrive. Poi si fa vedere in giro per le vie di Calcutta, la città della gioia.