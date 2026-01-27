Tutti con Victoria a Parigi per il premio, tranne Brooklyn: i Beckham compatti sul red carpet nel bel mezzo della faida familiare

La stilista 51enne ha ricevuto un’importante onorificenza in Francia

Al suo fianco a Parigi ha voluto tutta la famiglia, fidanzate dei suoi figli incluse

Solo una settimana fa è esploso lo scandalo familiare dopo le accuse del primogenito

Brooklyn ovviamente non c’era, ma il resto della famiglia si è stretto accanto all’ex Spice Girl

Victoria Beckham ha reso omaggio al marito David e ai loro figli mentre lunedì 26 gennaio a Parigi è stata insignita dell’ambito titolo di Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere.

E’ stato un momento importantissimo per la stilista 51enne, celebrato sul red carpet con gran parte della famiglia al suo fianco, proprio dopo l’esplosione dello scandalo familiare (lunedì scorso il primogenito Brooklyn le ha rivolto pesanti accuse pubblicamente via social).

Accanto a lei c’erano David Beckham, 50 anni, i figli Romeo, 23, Cruz, 20, e la piccola Harper, 14. Presenti le fidanzate dei due ragazzi, Kim Turnbull (fidanzata di Romeo) e Jackie Apostel (fidanzata di Cruz), che hanno preso parte alla cerimonia.

Victoria Beckham, 51 anni, a Parigi per ricevere l'onorificenza per il suo impegno nella moda ha voluto al suo fianco il marito David, 50, i figli Romeo, 23, e Cruz, 20, con le rispettive fidanzate Kim Turnbull e Jackie Apostel, e la figlia Harper, 14

Assente invece, come prevedibile, Brooklyn, 26 anni. Il giovane ha disertato l’evento pochi giorni dopo aver interrotto i rapporti con la famiglia con una dichiarazione choc, scegliendo di costruire una nuova vita negli Stati Uniti con la moglie, l’ereditiera Nicola Peltz.

Non è il primo evento di famiglia che Brooklyn salta: in passato non si era presentato alla festa per i 50 anni del padre, al lancio britannico dello show Netflix della madre e nemmeno alla cerimonia in cui David è stato nominato cavaliere al Castello di Windsor.

Victoria con tutta la famiglia a Parigi

Nonostante le tensioni, i Beckham sono apparsi determinati a non lasciare che il dramma familiare oscurasse la giornata di Victoria. La stilista ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dal Ministero della Cultura francese, un premio che celebra il contributo di artisti e figure culturali al mondo dell’arte e della letteratura.

Victoria riceve l'onorificenza

Durante il discorso di accettazione, Victoria ha voluto menzionare in modo speciale i suoi figli, ringraziandoli per aver “sempre creduto nella mia visione”, nonostante le recenti dichiarazioni cariche di rabbia di Brooklyn nei suoi confronti.

I Beckham con la Ministra della Cultura francese

A consegnarle il premio è stata la ministra della Cultura francese, Rachida Dati, che l’ha presentata con parole entusiaste, lodando il suo talento nella moda.

“Avete offerto a milioni di ragazze una nuova rappresentazione di sé stesse. Per molte siete stata un vero modello di riferimento, capace di ispirare in ognuna di noi un senso di libertà e audacia”, ha detto.

Salendo sul palco davanti a un pubblico pieno di star, con la famiglia in prima fila, Victoria ha esordito: “Vorrei iniziare ringraziando il Ministero della Cultura francese e la Ministra della Cultura, Madame Rachida Dati. Per questo onore e per le sue parole gentili, sono estremamente grata”.

C'è anche Anna Wintour

“Sono così orgogliosa di essere britannica, ma la Francia è uno dei pochi luoghi in cui la moda viene trattata con la serietà che merita come forma d’arte”, ha aggiunto.

La stilista ha poi ringraziato i partner e il team che lavorano con lei nel brand Victoria Beckham, oltre ai figli e all’amato marito, con cui è sposata da 26 anni.

“Questo non è il risultato di una sola persona. Dal design e dall’atelier, alla produzione e ai team di comunicazione, e alle tante menti e mani che lavorano insieme: è uno sforzo collettivo, e questo riconoscimento non è solo mio. Voglio ringraziare il mio incredibile team per dedizione, creatività e fiducia”, ha dichiarato.

David è apparso orgoglioso mentre la guardava, con il figlio Cruz che gli ha appoggiato una mano sulla spalla in segno di sostegno, mentre Victoria lo ringraziava “per aver visto la mia passione per questo lavoro e la mia determinazione a costruire qualcosa di cui potessimo essere davvero orgogliosi entrambi”.