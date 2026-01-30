''Fatico a respirare'': Antonella Clerici in diretta tv svela il problema di salute che l’affligge da un po’ di tempo

La conduttrice 62enne lo confessa davanti alle telecamere a “E’ sempre Mezzogiorno”

Da sempre ha un rapporto assai diretto con i suoi telespettatori e non si nasconde mai

Antonella Clerici, sempre schietta e diretta con i suoi telespettatori, in diretta tv svela il problema di salute che l’affligge da un po’ di tempo. “Fatico a respirare”, confessa la presentatrice 62enne davanti le telecamere del suo cooking show E’ sempre Mezzogiorno.

Fa un lungo sospiro e chiede scusa. Antonella rivela: “Vi renderete conto che ho un po' di sofferenza. Ho un problema al diaframma da tanto tempo, ogni tanto mi dà fastidio e fatico a respirare, ho un dolore forte... Questo è uno di quei giorni in cui pesa di più”.

La Clerici aveva già confidato questo malessere lo scorso settembre."Ho un problema al diaframma, che mi è salito tantissimo, sopra il cuore, sopra i polmoni - aveva spiegato - Mi sto curando, sto facendo degli esercizi di respirazione, ma ogni tanto quando sentite degli abbassamenti di voce è dovuto a questo problema di salute. E’ una cosa particolare, non è usuale. Faccio un po’ più fatica a respirare rispetto alle persone che non hanno questo problema”.

Il famoso volto di Rai1 aveva aggiunto: "Mi dà fastidio sia al cuore che al polmone. E' un problema che incide perché io parlo molto, e quindi per me ha un peso particolare".