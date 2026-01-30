Federica Pellegrini e Matteo Giunta, dopo il ricovero in ospedale della figlia, tornano a casa con Matilde: foto

Sono felicissimi e si scattano un’immagine a tre nell’ascensore del palazzo

La musica che accompagna la foto è “Better Together”, ossia “meglio insieme”. Federica Pellegrini e Matteo Giunta, dopo il ricovero in ospedale della figlia, tornano a casa con Matilde. Felicissimi, si scattano un’immagine a tre nell’ascensore del palazzo, quello che porta al loro appartamento a Verona. Hanno vissuto nuovamente attimi di paura a causa delle convulsioni febbrili della piccola di 2 anni, ricoverata d’urgenza.

“A casa”, scrive la 37enne, incinta di 7 mesi di un’altra femminuccia. Nei giorni scorsi, proprio a causa del malore della piccola di 2 anni, i due erano esplosi sul social. Matilde era stata contagiata all’asilo da altri bambini. Il 43enne, da padre responsabile, si era scagliato contro quei genitori che mandano comunque a scuola i propri bimbi, anche se febbricitanti.

“Quando ho postato quella frase ero esasperato. Mia figlia è stata ricoverata due volte in una settimana. E non sono riuscito più a trattenermi”, ha poi spiegato Giunta al Corriere della Sera, chiarendo sulla definizione data di quei genitori, “irresponsabili pezzi di mer*a”.

“Un’altra corsa in ospedale. Un’altra volta - ha raccontato Giunta - A dicembre aveva avuto le convulsioni, con conseguente ricovero. Ogni volta è uno strazio”. Federica è sempre rimasta accanto alla bimba, rinunciando a tutti gli impegni di lavoro. Ora la paura è passata: la coppia riabbraccia la primogenita e la riporta vicina a loro.