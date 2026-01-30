Ha affrontato la terribile battaglia contro il tumore, che ha sconfitto, poi ne è arrivata un’altra

La 47enne, commossa, lo confessa a Monica Setta a Storie di Donne al Bivio

Ha affrontato una terribile battaglia contro il tumore al seno e ha vinto. Poi ne è arrivata un’altra… Carolina Marconi in tv svela cosa ha chiesto al compagno Alessandro Tulli e il perché, il motivo che l’ha portata a pronunciare quelle parole. “Gli ho chiesto di lasciarmi”, confessa a Monica Setta, ospite di Storie di Donne al Bivio. Lo ha fatto perché non in grado di dare all’ex calciatore il figlio che tanto desidera.

''Gli ho detto di lasciarmi'': Carolina Marconi svela cosa ha chiesto al compagno Alessandro Tulli e perché

"Ho dovuto bloccare il percorso di procreazione assistita, dopo due tentativi falliti”, svela la 47enne ex gieffina confidando il difficilissimo percorso per diventare mamma. "Essendo una ex paziente oncologica, ho dovuto riprendere la cura ormonale", aggiunge.

Grazie alla procreazione assistita negli scorsi mesi era riuscita a rimanere incinta. "Sono rimasta incinta al primo colpo e avevo già fatto il video, io e il mio compagno eravamo al settimo cielo". Ma ha avuto un aborto, anche la seconda volta l’esito è stato lo stesso: "Dopo aver perso quel bimbo sono rimasta incinta una seconda volta e non è andata bene nemmeno allora. Ho implorato il mio oncologo di farmi fare il terzo tentativo ma non era possibile”.

La 47enne lo ha fatto perché non riesce a dargli il figlio che il 43enne tanto desidera

Il medico ha vietato a Carolina di tentare di nuovo per un motivo importante: ”C'era il rischio di una recidiva se non avessi ripreso la cura ormonale prevista dal follow up. Sono arrivata a dire al mio compagno di lasciarmi perché io non gli avrei potuto dare verosimilmente quel figlio che lui vorrebbe tanto”.

Lo sportivo 43enne, legato alla Marconi da oltre 14 anni, non ha pensato un istante ad abbandonarla: "Alessandro mi ha detto che mai avrebbe rinunciato a me. Ho pianto di gioia e ora pensiamo all'adozione".