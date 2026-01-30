E’ ufficiale, Ilary Blasi si riprende il GF Vip: ecco quando inizierà il reality con al timone la conduttrice 44enne

Era stata la regina assoluta dello show per tre edizioni consecutive, dal 2016 al 2018

Arriva la nota di Mediaset, è ufficiale: Ilary Blasi si riprende il GF Vip. La conduttrice 44enne era stata la regina assoluta del reality show per tre edizioni consecutive, dal 2016 al 2018. Poi aveva deciso di lasciare la trasmissione a quello che in studio era stato il suo opinionista, Alfonso Signorini. Sempre rimpianta dai telespettatori, adesso torna con un’edizione che si annuncia tutta nuova e che prenderà il via il prossimo marzo.

“Intorno alla metà di marzo Grande Fratello tornerà in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi – si legge nel comunicato diffuso dal Biscione – La prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva. Il programma andrà in onda per un ciclo di sei settimane. Il progetto sarà sviluppato e prodotto da Endemol Shine Italy, che si impegnerà a realizzare un Grande Fratello con un approccio nuovo pur nel rispetto dell’identità del format“.

Il totocast è già aperto. Tra i papabili che potrebbero entrare nella Casa potrebbero esserci Antonella Elia, Raimondo Todaro, Walter Zenga. Stando ai ben informati, i nomi dei famosi già provinati, prima che il ‘ciclone’ Ilary ripiombasse sul programma, sarebbero stati gli attori turchi Enes Atak e Sahin Vural di Terra Amara, Armando Incarnato, Martina De Ioannon, Gianmarco Steri e Sara Gaudenzi di Uomini & Donne.

E ancora: Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Karina Cascella, Marco Berry, Ringo, Ilona Staller, Francesca Manzini, il bonus di Avanti Un Altro Andrea De Paoli, l’attore italo-americano Antonio Sabato Junior, l’atleta paralimpica Monica Contraffatto, la ginnasta Carlotta Ferlito e l’host di Drag Race Italia, Priscilla. Sarebbero stati contattati pure Vincenzo Schettini de La Fisica Che Ci Piace e Imma Polese de Il Castello Delle Cerimonie.