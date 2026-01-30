“Io ho fatto un altro percorso, senza compromessi”, precisa la 47enne, oggi artista che vive a Dubai

“Reputazione pulita come donna dello spettacolo, ma anche come moglie per 17 anni”

Ludmilla Radchenko difende Gerry Scotti, al timone di Passaparola dal 1999 al 2008. Il conduttore ha già bollato per “presunte relazioni” relative al periodo in cui conduceva il quiz show come “false” sulle pagine del Corriere della Sera. L’ex Letterina, oggi artista che vive a Dubai, si schiera al fianco del presentatore 69enne e in un post sottolinea: “Un grande uomo d’onore”.

''Un grande uomo d’onore'': l’ex Letterina Ludmilla Radchenko difende Gerry Scotti e si dice fiera di aver lavorato con lui

Ludmilla, sposata per 17 anni con Matteo Viviani, da cui ha avuto Eva nel 2012 e Nikita nel 2017, scrive: “Toccatemi tutto ma non Gerry, nella mia memoria rimane un grande uomo d’onore, fiera di aver lavorato al suo fianco”.

La Radckenko poi parla del suo percorso in tv, mettendolo a confronto con quello di altre colleghe, e sottolinea: “Io ho fatto un altro percorso, senza compromessi. Sì, certo, se avessi dato a destra e sinistra, forse avrei fatto anche una grande carriera, ma è proprio per questo sono uscita da questo mondo. Ho scelto di evolvere attraverso il mio percorso artistico che ho costruito con grande fatica e reputazione”.

Il conduttore 69enne ha già bollato per “presunte relazioni” relative al periodo in cui conduceva Passaparola come “false” sulle pagine del Corriere della Sera

“Anche quando è stato sollevato il grande vespaio di Vallettopoli il mio nome non è mai uscito fuori - prosegue la russa - Non perché non esistono prove, ma perché non ho mai fatto parte di questo mondo. Quello che mi fa sorridere è che alla fine il tempo mi ha dato ragione. Non scendere a compromessi mi ha regalato una grande cosa semplice e preziosa: la reputazione pulita come donna dello spettacolo, ma anche come moglie per 17 anni. L’arte è l’arte che mi ha dato le ali e con quelle posso volare davvero alto. Ho avuto la mia rivincita”.

“Anche per questo me ne sono andata e ho ricominciato da me stessa in un Paese nuovo. Anche se il mio vero volo non è ancora spiccato, ma il tempo sarà dalla mia parte”, conclude l’ex showgirl che a Dubai ha inaugurato un nuovo studio con una visione più ampia rispetto a quella della sola pittura, spazia dall'art design alla moda con il suo brand Siberian Soup FullArt.