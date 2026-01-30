''La vita è imprevedibile'': Caterina Balivo scoppia in lacrime in tv, ecco perché

La conduttrice non riesce a trattenersi e crolla: “Mi commuovo pensando a delle mie amiche”

Caterina Balivo scoppia in lacrime in tv. A La Volta Buona la conduttrice non riesce a trattenersi e crolla. “La vita è imprevedibile”, sottolinea. La 45enne si asciuga gli occhi, In studio si parla di storie d’amore tra persone che hanno una grande differenza d’età, il suo pensiero, però, va ai coetanei la cui vita si è interrotta bruscamente, inaspettata.

Mentre i suoi ospiti parlano e lei replica o fa domande, improvvisamente si interrompe, la voce le si incrina. Non frena le lacrime. Caterina sussurra: “La vita sai è imprevedibile, ci son coppie di coetanei dove la vita si interrompe all’improvviso”.

La conduttrice non riesce a trattenersi e crolla: “Mi commuovo pensando a delle mie amiche”

"Io ne ho conosciute… Adesso mi commuovo pensando a delle mie amiche”, aggiunge la Balivo. Invita tutti a godere l’esistenza senza alcuna esitazione, perché tutto può finire in un attimo. "Vivete la vita perché può cambiare in un istante", sottolinea con gli occhi ancora lucidi la conduttrice. Tanti di quelli che la circondano hanno perso improvvisamente il proprio compagno. E non per problemi d’età, ma per una malattia improvvisa o una disgrazia, lei lo sa e non riesce a contenere i suoi sentimenti davanti alla telecamera.