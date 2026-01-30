Concorrente del reality durante la settima edizione, era stata squalificata a ottobre 2022

La 33enne ha appena vinto un premio, il Best of Ces Award by the Future Innovation Award

Ginevra Lamborghini si costruisce il suo futuro lontana dai riflettori. L’ex GF Vip, concorrente del reality durante la settima edizione, era stata squalificata a ottobre 2022 a causa delle frasi rivolte a Marco Bellavia, poi era rientrata nella Casa da ospite, ‘perdonata’ per le affermazioni, per le quali si era scusata: tra lei e Antonino Spinalbese c'era del tenero... La sorella di Elettra, da sempre non in buoni rapporti con lei, è stata ssunta nell’azienda di papà Tonino. Svela di cosa si occupa al Resto del Carlino. “Mi facevano fare le fotocopie”, racconta.

''Mi facevano fare le fotocopie'': Ginevra Lamborghini, ex GF Vip, sorella di Elettra, assunta nell’azienda di papà Tonino, di cosa si occupa

La 33enne è alla guida del settore Healthy Lifestyle dell'azienda di famiglia. Il suo primo prodotto il SuperBrain Edition, un dispositivo per il sonno, presentato al Ces di Las Vegas, ha vinto il premio 'Best of Ces Award' del Future Innovation Award.

La 33enne ha appena vinto un premio, il Best of Ces Award by the Future Innovation Award

“Ho iniziato con la gavetta, facevo le fotocopie”, sottolinea Ginevra. Parlando del suo prodotto, spiega: “E’ un dispositivo che migliora le capacità cognitive e il sonno, ed è solo l'inizio di una serie di prodotti a cui stiamo lavorando, che va dagli accessori e l'equipaggiamento per gli allenamenti fino ai dispositivi per la casa”.

E' alla guida del settore Healthy Lifestyle dell'azienda di famiglia, il padre è orgoglioso di lei

Sceglie Bologna per crescere con l’azienda. Dopo il GF, la Lamborghini aveva tentato con la musica. Oggi ha voltato pagina. “Ho sentito il bisogno di andare oltre. Ho pensato da dove ero venuta, quanto ero cambiata e da lì ho deciso di tornare per dare qualcosa di più”. Il padre difficilmente le dice brava. Lei, però, sa che è orgoglioso di lei e di “vedere tutta la passione che metto in quello che faccio. Perché la passione non è qualcosa che si eredita”.