''Scusate è stato molto difficile'': Tommaso Zorzi in lacrime sul social, racconta il triste episodio a cui ha assistito a Milano

Il 30enne ha voluto condividere cosa gli è successo nella giornata di venerdì 23 gennaio

Camminava in un parco di Milano quando una ragazza di colore gli ha chiesto aiuto

Raccontando l’episodio non è riuscito a trattenere le lacrime: “Scusate è stato difficile”

Tommaso Zorzi ha pianto in un video social in cui ha raccontato un triste episodio di cui è stato protagonista poco prima.

Il 30enne, volto tv che si è fatto conoscere dal pubblico vincendo la quinta edizione del GF Vip, in una clip condivisa su Instagram ha spiegato: “Ero al parco col cane e una ragazza nera sostanzialmente mi si avvicina e mi dice che ha sentito dei ragazzini che erano poco più indietro fare dei commenti razzisti su di lei”.

Tommaso Zorzi, 30 anni, racconta in lacrime sul social l'episodio a cui ha assistito a Milano

“Mi ha chiesto se potevo accompagnarla fino all’uscita del parco perché non si sentiva sicura”, ha aggiunto con le lacrime agli occhi.

“Giuro è una roba che mi ha distrutto il cuore”, ha affermato.

Ha dovuto interrompere il racconto per la tanta commozione: “Scusate ma veramente è stato molto difficile”.

“Non ho mai provato sulla mia pelle cosa significa veramente non sentirsi al sicuro nella propria pelle, nella propria esistenza. Il fatto che questa ragazza mi abbia chiesto di accompagnarla, ve lo giuro mi ha proprio… distrutto”, ha proseguito sempre visibilmente turbato.

Tommaso è rimasto molto turbato e non è riuscito a trattenere la commozione raccontando l'accaduto

“Veramente… brutto. Per certi versi è veramente un mondo brutto. Fine. Volevo solo dire questo perché non penso ad altro da quando è successo”, ha chiosato.