Michelle Hunziker festeggia l’ultimo compleanno da quarantenne con una super festa a Roma piena di volti noti: il look total red è pazzesco

La conduttrice di origini svizzere ha spento le candeline nella capitale

Venerdì sera ha chiamato a raccolta tanti amici, tra cui diverse celebrità, al Bulgari Hotel

C’erano Anna Tatangelo, mamma bis da pochi giorni, Ilary Blasi e Serena Autieri

Ovviamente presente anche sua figlia Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker ha festeggiato l’ultimo compleanno da quarantenne con tanti amici a Roma.

La conduttrice di origini svizzere ha scelto la Capitale, nonostante viva a Milano, per chiamare a raccolta un nutrito gruppo di persone e spegnere le candeline.

Michelle Hunziker ha scelto un look total black per festeggiare il suo compleanno numero 49 a Roma

Nata il 24 gennaio del 1977, Mich venerdì sera ha celebrato con chi le vuole bene al Bulgari Hotel l’arrivo dei 49 anni.

Per l’occasione ha scelto un abito rosso aderente con collo alto e spacco, abbinato a scarpe e borsa coordinate, per un look total red audace e indimenticabile.

Michelle con la figlia Aurora, 29 anni

Nell’albergo capitolino ha brindato anche con diversi volti noti dello showbusiness.

Aurora col futuro marito Goffredo Cerza

C’erano infatti Anna Tatangelo, che appena il 3 gennaio scorso ha partorito dando alla luce la sua secondogenita Beatrice, Ilary Blasi con il fidanzato Bastian Muller e Graziella Lopedota, storica manager della Hunziker.

Non poteva mancare neanche l’amica e conduttrice Nunzia De Girolamo, il carissimo amico ed ex gieffino Jonathan Kashanian, Jonella Ligresti, e ovviamente Serena Autieri – arrivata con il marito Enrico. Poi Luigi Busà.

Anna Tatangelo, che ha partorito questo mese, si è anche esibita durante la serata

Da Milano è arrivata anche la figlia Aurora Ramazzotti con il futuro marito Goffredo (che l’hanno resa nonna orgogliosissima del piccolo Cesare). Presente anche la mamma di quest’ultimo Francesca.

Ilary era presente con il compagno Bastian Muller, di madrelingua tedesca con la Hunziker

Durante la serata si è esibita la The St. Regis Orchestra diretta da Diego Buongiorno. Si tratta di un’orchestra dal repertorio jazz e swing, che ha intrattenuto con talento tutti gli ospiti.

“Serata speciale con persone a cui voglio tanto bene”, ha commentato Michelle condividendo alcune immagini della serata.

Il momento della torta: Aurora aiuta ad accendere le candeline

A mezzanotte – con l’inizio del giorno del compleanno – è arrivata la torta con i lamponi. La Hunziker – che è mamma anche di Sole, 12 anni, e Celeste, 10 – ha spento le candeline mentre veniva intonata “Tanti Auguri” dall’orchestra e dagli ospiti.

Il gruppo si è fatto ritrarre in una foto su un lettone

Diversi ospiti hanno condiviso anche una foto di gruppo di sole donne scattata su un lettone.

“Che serata”, ha chiosato la bionda della tv.